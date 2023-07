‘Moda’ al gran finale I visitatori sono 60mila "Ben 25mila quelli persi a causa dell’alluvione"

Chiuderà domani con oltre 60mila visitatori la mostra ’L’arte della moda - L’età dei sogni e delle rivoluzioni’, ai musei San Domenico. "Aver superato la quota di 60mila persone è confortante. Diciamo pure che è andata molto bene, nonostante l’alluvione, che ha comportato, stimiamo, un’affluenza ridotta di 25mila persone. Siamo perciò tornati ai livelli pre-Covid", dice Gianfranco Brunelli, direttore delle grandi mostre e vicepresidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, che le promuove e organizza.

Dopo le rassegne bersagliate dalla pandemia, anche questa, iniziata abbastanza tardi, ha subìto un evento avverso. "L’alluvione è stata una tragedia per tutti, ovviamente. Ma anche noi ne abbiamo subito le conseguenze: prima una settimana di chiusura, poi il calo dei visitatori perché in mezzo al dolore la gente non va a divertirsi", prosegue Brunelli.

L’analisi su un campione di oltre mille visitatori rivela alcuni passaggi interessanti. Il primo: sono state le donne, soprattutto, a essere attirate dal binomio arte e moda. Rappresentano infatti addirittura il 77% di chi ha visto la rassegna che sta per concludersi.

Altro fattore stimolante è il peso, crescente, dei giovani: quasi la metà dei frequentatori ha meno di 44 anni. Incoraggiante, poi, è il fatto che il 26% del pubblico non aveva mai visto prima una mostra d’arte al San Domenico; si aprono dunque scenari sempre nuovi, pur considerando l’alto tasso – circa i tre quarti dei visitatori – di ’affezionati’ che non si perde più l’evento annuale.

La fine della pandemia ha poi portato all’auspicato ritorno delle scolaresche, che fino al 16 maggio hanno affollato le sale del San Domenico; anche i gruppi sono riapparsi, ma la modalità di fruizione prevalente – pari al 72% – resta quella individuale, "segno che il Covid ha comunque cambiato alcune abitudini", nota Brunelli. Quanto ai canali che hanno portato le persone a interessarsi della mostra, internet, la stampa e il sempreverde passaparola, la fanno da padroni.

Si conferma poi che la grande esposizione funge come gigantesco volano culturale nel territorio: sono ben 71 gli eventi collaterali promossi, grazie all’intraprendenza di decine di associazioni, molte delle quali animate da giovani.

È dunque un bilancio – pur provvisorio – a tinte rosee quello che è stato delineato ieri da Gianfranco Brunelli, che sottolinea il notevole gradimento da parte del pubblico e delle critica e accenna a una prospettiva di alto livello: "Sono in atto trattative per presentare la mostra ’L’arte e la moda’ all’estero, in particolare in alcune capitali europee".

Domani è l’ultimo giorno per visitare la rassegna che di recente è stata vista e apprezzata, fra gli altri, dall’attore Alessio Boni e dal comico Paolo Cevoli. Infine domani alle 18, il direttore generale della mostra, Gianfranco Brunelli, terrà una visita guidata a partenza fissa per tutti coloro che vorranno sfruttare quest’ultima occasione per ammirarla.

Fabio Gavelli