Moda, musica e drink a Ravaldino Questa sera evento anni Ottanta

Questa sera due realtà forlivesi di successo, entrambe gestite da giovani ragazzi del territorio, si uniscono per creare un nuovo format il cui nome è già un programma: Ravaldino ‘80.

Stiamo parlando del locale Flora e del brand di abbigliamento maschile Il Chiodo, fondato dai fratelli Bondi. Per la prima volta, questi due luoghi di ritrovo e di tendenza che hanno sede nei pressi della Rocca di Ravaldino si uniscono per offrire una serata speciale ai loro clienti e amici, ma anche a tutti coloro che vogliono divertirsi e scoprire le giovani realtà creative della città.

L’evento inizierà già nel tardo pomeriggio, alle 18, con un aperitivo, seguito da un dj set dalle 21 in poi. Il tema della serata saranno gli anni ‘80, quelli della musica, della moda e dell’energia senza freni. L’invito a chi prenderà parte all’evento è proprio quello di arrivare vestiti a tema, reinventando il proprio look in chiave anni Ottanta, in modo da mettere in mostra il proprio stile, ma anche di ricevere una sorpresa speciale a fine serata. Un’occasione, insomma, per esprimere la propria personalità e divertirsi insieme.

Inoltre, durante la serata sarà presentata parte della collezione estiva targata Il Chiodo nel corso di una sfilata. All’evento parteciperà anche ‘Miele Selvatico’, la griffe di un’altra giovane creativa forlivese che usa l’arte del ricamo per rendere unici t-shirt, cappelli, costumi da bagnoe ogni capo d’abbigliamento.In questo modo l’evento diventa anche un modo per valorizzare il talento e la passione di chi fa della moda una forma d’arte.

Il videomaker Filippo Simoncelli prenderà l’impegno di documentare la festa con delle riprese che immortaleranno la serata. L’evento è realizzato in collaborazione con ViviForlì.

Per l’occasione i drink avranno il prezzo speciale di 5 euro.