Modellini fra storia e divertimento

Viene inaugurata oggi alle 15 la terza edizione della mostra-concorso di modellismo statico di ambientazione storica e militare italiana, organizzata dall’Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra in collaborazione col Comune, ospitata fino alle 15 di domenica 25 al Sacrario dei Caduti di corso Diaz 95.

Accanto alla mostra vi sarà anche un concorso su Caterina Sforza e il periodo rinascimentale in città (con premi per tutti) a cui ci si potrà iscrivere versando 10 euro (gratis per gli under 18). Un modo, secondo gli organizzatori, per dare un sommesso consiglio al Comune su cosa puntare in vista dell’auspicabile riconoscimento a Forlì di capitale italiana della cultura 2028.

Undici le categorie in cui si può essere inseriti nella mostra: si va dai modellini di mezzi militari di tutte le scale, ad aerei ed elicotteri, navi, diorami (scenette ambientate) militari, civili, a soggetto fantasy, ‘steam punk’, ‘diesel punk’ e soldatini di carta.

"Questo mostra – spiega Domenico Garompolo, uno dei curatori – vuole essere un modo per avvicinare i giovani alla storia perché il modellismo ha una valenza didattica visto che, come si dice, un’immagine vale più di mille parole. Vorremmo far vedere su scala ridotta ciò che difficilmente può essere notato guardando navi, aerei, carri armati, dirigibili, soldati e altro". L’Anmig, guardando poi avanti, vorrebbe organizzare uno spazio nella sede di via Maroncelli dedicato alla storia di Forlì attraverso il modellismo.

Il Sacrario sarà aperto il sabato e la domenica orari 10.30-12.30 e 16-19; per altri giorni e orari, scolaresche comprese, va contattato il presidente dell’Anmig Ugo Berti (349.8499000).

Stefano Benzoni