Modello di rinascita: "Così ci siamo rialzati dopo l’incendio, ma manca il personale"

"Il lavoro non aspetta". Non hanno mai smesso di ripeterselo, per nove mesi, gli imprenditori forlivesi Alex e Luca Pesci, dopo che l’azienda di famiglia, Alpe Srl, fondata nel 1983 e attiva nel settore del mobile imbottito, era stata completamente devastata da un incendio, dovuto a un corto circuito. La loro storia – un bell’esempio di tenacia, ma anche la conferma di quanto sia importante, nei percorsi di ricostruzione, il supporto delle istituzioni – è stata raccontata, nei giorni scorsi, dal programma Rai ‘XXI secolo’, condotto dal giornalista Francesco Giorgino.

Alex Pesci, all’ingresso del vostro capannone è incisa la data del 2 aprile 2020, la sera in cui l’incendio ha inghiottito l’intero stabilimento costruito dai vostri genitori. Che ricordo ha di quegli istanti?

"Mentre osservavamo le ultime braci che ancora ardevano, io e mio fratello Luca già pensavamo a cosa avremmo potuto fare l’indomani. Da dove saremmo ripartiti. Volevamo solo tornare a lavorare al più presto possibile".

Siete riusciti, in effetti, a rimettere in piedi il capannone e tornare alla piena operatività dopo soli nove mesi.

"In quel periodo ho compreso a fondo il valore di una parola: collaborazione. Nei momenti più duri è fondamentale: non mi riferisco solo alle istituzioni, che pure ci hanno dato una grossa mano (gli imprenditori sono stati inseriti in un percorso sperimentale di facilitazione amministrativa, promosso dal Comune di Forlì, e hanno goduto del supporto costante della Cna, ndr), ma anche ai nostri competitor".

Ritiene che il vostro caso possa essere un modello per la ricostruzione post-alluvione?

"Certo, se c’è la volontà delle istituzioni coinvolte. Fortunatamente l’alluvione ci ha risparmiati, ma so di tanti colleghi che sono scoraggiati anche da tutti gli adempimenti necessari per la richiesta di ristori".

Com’è andata dalla riapertura a oggi, viste le turbolenze che hanno interessato, in generale, i distretti industriali italiani (tra le altre, l’impennata dei prezzi energetici e la crisi degli approvvigionamenti)?

"Le varie emergenze – in primis l’alluvione – hanno sicuramente rallentato la nostra attività, come quella delle aziende a noi collegate. Ora il nostro problema più grave è la mancanza di personale: abbiamo 44 dipendenti, non abbiamo lasciato a casa nessuno neppure dopo l’incendio, ma l’auspicio è di crescere ancora".

L’industria del mobile è, in effetti, uno dei settori più in sofferenza per la carenza di personale qualificato. Come se ne esce?

"Fatichiamo, in realtà, anche a reperire personale non qualificato, da formare. Abbiamo posizioni aperte da mesi e non riusciamo neppure a trovare persone che si presentino ai colloqui. Per ora, l’unica soluzione praticabile è stata collaborare con altre aziende del territorio, ‘condividendo’ il personale quando la loro attività era in flessione. È anche un modo per sostenersi reciprocamente".

Quali sono i prossimi obiettivi?

"Entro fine 2024 amplieremo il capannone per consentire il carico e scarico di merci al coperto e rendere l’ambiente di lavoro più confortevole. È un progetto che avevamo in mente prima dell’incendio, ora è il momento giusto per realizzarlo".

Maddalena De Franchis