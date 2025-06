Modigliana, 309 firme per l’archivio: "Non spostatelo in uno scantinato"

Nel precedente mandato del sindaco Jader Dardi, a Modigliana è stato approvato il progetto del trasferimento dell’archivio storico comunale (oggi conservato nei locali della pinacoteca comunale in palazzo Pretorio) in uno scantinato di piazza Matteotti, sotto l’ex Casa del Fascio che da sempre presenta un alto tasso di umidità.

Alle proteste dell’opposizione e dei cittadini è stato risposto che lo scantinato sarà oggetto di interventi e dotato di costose apparecchiature per eliminare l’umidità. "Tutti sanno quanto sia difficile –: spiegano due dei promotori della raccolta firme dei contrari al trasferimento, Alba Maria Continelli e Micaela Pazzi – estirpare l’umidità. Tantissime persone non comprendono la motivazione di una scelta che impone una elevata spesa giornaliera in energia, che il Comune non ha quantificato, e consegna alla rovina il patrimonio storico e culturale del nostro paese".

Per questo i 309 firmatari la petizione, consegnata in Comune il 4 giugno, hanno chiesto al sindaco ed al consiglio comunale di rinunciare al trasferimento nel locale già prescelto trovando un’alternativa più sicura. Le firme sono state raccolte in due sabati in un banchetto in via Garibaldi. "La petizione è stata promossa da un gruppo di cittadini – precisano gli organizzatori – e non ha alcuna targa politica ma l’obiettivo di contrastare una decisione non condivisa, a nostro parere, dalla maggioranza dei cittadini". Ciò che ha molto colpito i firmatari "è l’autorizzazione al trasferimento concessa dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Emilia-Romagna senza che sia stata neppure documentata la percentuale di umidità".

Fra i più attivi ad interessarsi al problema Cesare Baccari, per anni presidente di un’associazione di volontario che si cura del patrimonio culturale della città, che spiega: "Appena ho avuto notizia di questa assurda idea ho immediatamente allertato la Soprintendendenza archivistica e bibliografica dell’Emilia-Romagna". Come risposta ha ottenuto: "Si prende atto della segnalazione, e si provvederà agli accertamenti del caso".

Giancarlo Aulizio