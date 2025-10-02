Modigliana, 80 studenti sotto la pioggia per un bus

Ieri mattina a Modigliana alla fermata in piazza del Duomo, verso le ore 6,45, un’ottantina di persone, nella stragrande maggioranza studenti, hanno atteso sotto la pioggia battente l’arrivo della corriera diretta agli istituti scolastici faentini. Il tutto in assenza di una pensilina e con molti accompagnatori rimasti con le loro macchine per riparare i ragazzi. Numerose le proteste, soprattutto dei genitori, che hanno giudicato vergognoso il trattamento riservato ai giovani da parte della ‘Cooperativa Trasporti di Riolo Terme’, titolare della linea Tredozio-Modigliana-Marzeno-Faenza.

Sul problema della mancanza della pensilina Adriano Cheli, capogruppo consiliare di minoranza, lo scorso luglio aveva raccolto invano 350 firme, consegnate in Comune per aumentare le corse e aggiungere una fermata davanti al municipio, per ospitare i ragazzi al coperto sotto il loggiato. Questa occasione ha riproposto le critiche rivolte anche al sovraffollamento quotidiano che i ragazzi devono sorbirsi, molti di loro costretti a viaggiare in piedi e barcollando sotto il peso degli zaini. Con gli stessi autisti che si lamentano del loro eccessivo numero, mentre la Cooperativa sostiene che le corriere sono abilitate per posti in piedi. "Ma se anche fosse – si chiedono diversi genitori – quanti sono i posti autorizzati?". Gloria Bandini, madre di uno studente e amministratrice del social molto seguito ‘Notizie varie Modigliana’, che ieri ha raccolto numerose lagnanze, si era interessata al problema anche in passato, firmando la petizione e inviando lo scorso anno una Pec alla cooperativa di trasporti. Così ha telefonato in Comune, ma le è stato risposto che quello non è un servizio comunale e le è stato suggerito di scrivere di nuovo alla cooperativa. Un autista di corriere modiglianese ha spiegato: "Ci sono le targhette affisse sui bus che riportano i posti a sedere e quelli in piedi".

Le forze dell’ordine dovrebbero fare controlli nell’ora di massima affluenza – viene suggerito – e si lamenta che il tragitto è diventato più lungo dentro Faenza: la corriera parte alle 13.05 e alle 13.20 è ancora in città. Quando le corriere sono piene, tanto da non riuscire ad aprire le porte, i ragazzi alle fermate non vengono caricati. Il costo annuale per l’abbonamento è di 388 euro ma se l’Isee è inferiore a 30.000 euro allora è gratuito. Giancarlo Aulizio