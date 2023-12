Modigliana, aiuti a 44 famiglie: erogati dal Comune 21mila euro

Grazie al bando ‘Fondo Sostegno Famiglie’ per il 2023, emesso dal Comune di Modigliana lo scorso 16 ottobre, sono stati erogati contributi a 44 famiglie per complessivi 21mila euro, destinati ai nuclei familiari con figli in stato di bisogno e con una attestazione Isee che non fosse superiore a 15mila euro.

Per ottenere il contributo le famiglie dovevano avere una serie di requisiti che attestassero la necessità di acceedere ai fondi per il sostentamento della famiglia stessa, ovvero: uno o entrambi i genitori che avessero perso il lavoro nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda e ancora disoccupati al momento della presentazione della domanda; essere famiglie monoreddito o senza reddito causa invalidità superiore al 50% di uno dei due coniugi; famiglie numerose (con tre o più figli a carico); famiglie in difficoltà per sostenere spese per l’affitto; sostenere il pagamento della retta dei figli minori che frequentano attività ricreative e sportive o per il pagamento di utenze domestiche.

Le domande pervenute sono state 49 in tutto, di cui 44 ammesse e il contributo, previsto fino ad un massimo di 800 euro per nucleo familiare, non può sovrapporsi alla concessione di contributi erogati da altri enti. I contributi concessi sono stati: 29 per le spese di affitto, 20 per l’iscrizione alle attività ricreative e sportive in favore dei minori, 10 per utenze domestiche, 14 per famiglie numerose, 3 per stato di disoccupazione dei genitori. Mentre 14 famiglie residenti in paese hanno beneficiato dei contributi previsti dal bando ‘Fondo Sostegno Famiglie’ a sostegno del canone di locazione, emesso dalla Regione Emilia Romagna per contribuire al pagamento degli affitti.

Giancarlo Aulizio