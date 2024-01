"Modigliana, ancora disagi. In piedi da soli"

A Modigliana non entusiasmano i risultati ottenuti finora nella ricostruzione dalle piogge alluvionali di maggio che causarono una apocalisse: 700 tra frane e smottamenti, con esondazioni che distrussero gran parte della rete viaria, del comparto agricolo e molti servizi. Tanto che la struttura del Commissario Figliuolo ha destinato al Comune più devastato 108 milioni. In quei giorni difficili tanti raccontarono paure e speranze. Dopo sette mesi ecco le testimonianze di tre residenti nelle colline sulla loro situazione attuale.

Paola Ragazzini, fisiatra, vive nel suo podere ‘La Serra’ in via Diavoletti 4, traversa di via della Costa, strada comunale extraurbana. Ha avuto dieci frane tra grandi e piccole, la maggiore venuta dall’alto si è portata via 70 metri di strada di accesso alla casa. "La situazione è la stessa di fine maggio. – dice Ragazzini – Lavori sulla strada pubblica: nessuno. Ho avuto solo i 3.000 euro della Regione. Ho pagato un geologo per la relazione tecnica e macerie da mettere sulla mia strada privata per renderla percorribile. I danni riguardano la mia strada privata da ricostruire per una spesa di diverse decine di migliaia di euro. La raccolta differenziata non arriva da maggio con grave disagio".

Marco Billi, 61 anni, elettricista, vive con la moglie Tamara, in una casa posta sopra la strada provinciale 21 ‘Trebbio’. Sono rientrati in questi giorni grazie al ripristino del terreno franato a monte dell’abitazione. "Ci ha aiutato l’ufficio tecnico del Comune perché i nostri vicini eseguissero i canali per la regimazione delle acque sopra casa nostra. – spiega Billi –. Per poter ricostruire un muro di contenimento a valle dell’abitazione sono trascorsi sei mesi perché lo Stato, il 15 novembre, consentisse di presentare le domande. Ma ci dicono i tecnici che ci vuole pazienza perché ora scadono le chiusure delle domande del 110% sulle ristrutturazioni, mentre per gli alluvionati non c’è una scadenza pur essendo in somma urgenza".

Matteo Fanti, tecnico industriale, la moglie Katiuscia e la figlia sono rientrati a casa in via dei Frati all’inizio di giugno dopo un mese. Per ripristinare la via di accesso sono intervenuti il Comune con una sovvenzione e i proprietari frontisti. "Abbiamo effettuato a nostre spese interventi per gestire acqua superficiale durante l’inverno, in attesa di opere definitive – racconta Fanti –. Dovremo estirpare 60 piante di olivo, riacquistare attrezzature agricole, risistemare il territorio di nostra proprietà e la viabilità interna. Buono il supporto del servizio tecnico del comune, ma avremmo gradito una maggior informazione sulla viabilità provinciale e comunale di via Frati, ripristinata ora parzialmente in vista dell’inverno nella parte bassa. Mentre all’altezza del civico 19 la curva è agibile ad una sola corsia ghiaiata e i lavori di ripristino sono previsti per la primavera 2024". I servizi? "Dal 2 maggio la raccolta dei rifiuti è sospesa senza comunicazione del gestore. Non abbiamo ricevuto visite, se non dal servizio tecnico del comune".

Giancarlo Aulizio