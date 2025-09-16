Modigliana, arrivano le ‘Feste dell’800’

Chi avesse intenzione di partecipare a Modigliana alla 28ª edizione delle ‘Feste dell’800’ farà bene a prendersi un po’ di tempo libero perché inizieranno con eventi collaterali già venerdì e poi proseguiranno con tante iniziative sabato per raggiungere il clou domenica. Le ‘Feste dell’800’ proseguono come omaggio del borgo natio al grande pittore macchiaiolo Silvestro Lega (1826-1895), cui è intitolata la pinacoteca comunale che ospita alcune delle sue opere più significative.

Questa edizione, a ingresso libero, inaugura i festeggiamenti per il bicentenario della nascita dell’artista, che termineranno nel dicembre 2026. La rievocazione si snoderà dalla Tribuna a piazza Pretorio, nella parte più antica di Modigliana trasformata con spettacoli e figuranti in costume, mercatini e performance musicali, arricchite dalla mostra temporanea ‘1 Lega e 36 Willow’, nome d’arte di Filippo Bruno, classe 1978, esponente del Neo-Pop contemporaneo, allestita nell’ex Chiesa di San Rocco e promossa da Comune, Accademia degli Incamminati e Camera di commercio della Romagna, che sarà inaugurata venerdì alle ore 18. Proseguirà anche l’altra mostra ‘Arte a Palazzo’, dalle ore 18 alle 20, a palazzo Borghi con 40 artisti e 100 opere esposte.

Sempre venerdì alle 21, alla Concattedrale di Santo Stefano, si terrà un concerto di L’Ensemble ‘Gli Armonici dell’Oratorio’ – promosso dall’Accademia degli Incamminati di Modigliana – per valorizzare e ascoltare l’organo ivi realizzato nel 1826 da Giosuè Agati e restaurato nel 2021.

Sabato alle 15.30 inaugurazione, alla sala della Confraternita della Misericordia in piazza Oberdan, della mostra di pannelli ‘Garibaldini in uniforme dall’Uruguay alle Argonne (1843-1915)’, a cura dell’Ami Silvestro Lega Modigliana. Alle 16.30, sotto il loggiato del Comune, spazio alla memoria della comunità con la ‘Sfilata delle Leve’ e un corteo a ripercorrere la storia delle Leve modiglianesi, introdotta dal racconto di Giancarlo Aulizio e i saluti del sindaco Jader Dardi, che si concluderà al giardino di Don Giovanni Verità, con la messa in suffragio di tutti i coetanei scomparsi. La giornata terminerà alle 21 con i ‘Musicanti di San Crispino’: nati a Modigliana nel 2000 grazie a Denis Valentini e Gianluigi ‘Bubi’ Staffa uniscono tradizione e modernità in performance coinvolgenti.

Domenica dalle 10 alle 18.30 Modigliana si vestirà con abiti ottocenteschi per i tableaux vivants, suonerà musiche del XIX secolo, offrirà cibi di antica tradizione e spettacoli, laboratori e animazioni. I musei e le mostre saranno aperti e ci sarà il laboratorio ‘Macchia dopo macchia... scopriamo Silvestro Lega’, curato da Eleonora Severi (Tata Lola). Per gli adulti l’attrice Carla Lama leggerà brani abbinati ad alcuni tableaux vivants. Il circolo fotografico ‘La Roccaccia’ e l’associazione ‘Ex Novo’ da antiche lastre fotografiche faranno riaffiorare il volto di Modigliana nell’Ottocento. La Diocesi, inoltre, conserva quattro lunette di Silvestro Lega che sabato e domenica, dalle 17 alle 19, sarà possibile ammirare nelle quattro piaghe scampate dal paese per intercessione della Madonna del Cantone: pestilenza, fame, guerra e terremoto. Al Mu.Ve. in piazza Cesare Battisti opere di maestri dell’arte italiana e la mostra temporanea ‘Tracce di un Cammino’, personale di Cristina Mazzotti. La Pro loco aprirà l’Osteria del Mercato Coperto, alle 12, con pietanze della tradizione.