Modigliana, arte in strada grazie ai volontari

Annamaria Pomarico, 59 anni, originaria di Avellino e vissuta per diversi anni a Torino, da due anni in occasione delle festività natalizie addobba le vie e i giardini di Modigliana. Lo ha fatto insieme ad alcuni volontari come lei desiderosi di abbellire il paese, riuscendoci benissimo grazie anche alle tante luminarie riposizionate dal Comune.

Pomarico, come le è venuta l’idea?

"Visitando Sant’Agata Feltria e Portico ho pensato: perché non farli anche a Modigliana? Così siamo partiti lo scorso anno. Quando proposi questo allestimento non sapevo che il Comune non avrebbe messo le luminarie per l’enorme aumento delle tariffe elettriche, così casualmente almeno c’erano gli addobbi. La voglia è quella di migliorarsi sempre, aggiungendo nuove realizzazioni. A me poi piace abbellire anche le vetrine".

Girando per il paese si vedono, soprattutto di giorno, decine e decine di manufatti di ogni forma e genere. Quanti ne avete fatti?

"Non lo so, non li abbiamo contati. La scelta dei posti dove posizionarli condiziona la fattura degli addobbi. Ci sono gnomi nella piazza, casette in via Puntaroli, pecore sotto il loggiato comunale, altre composizioni in piazza Pretorio e in piazza Don Minzoni, sulla fioriera davanti alla statua di Don Giovanni Verità, in alcune panchine".

Usate bancali, compensato, porte, sedie, scuri, cassette di legno: insomma, tutto ciò che si può riciclare.

"Sono stata fortunata perché ho incontrato sei persone – Paola, Roberta, Fausto, Vincenza, Jerry e Maristella – che si sono prestate per realizzare e posizionare gli addobbi, perché l’altro mio scopo era mettere insieme un gruppo di volontari che poi potessero continuare questa passione. Alcuni lo hanno fatto con continuità, altri in base alla loro disponibilità".

Quanto tempo avete impiegato e dove li conserverete?

"Quest’anno abbiamo cominciato a prepararli alla fine di novembre e il Comune ci ha dato due stanze nell’ex scuola di musica dove tutto il materiale viene lavorato e poi conservato".

E il costo del materiale?

"Abbiamo potuto contare su un contributo comunale e una raccolta fondi fra alcuni cittadini che hanno coperto parte delle spese. Non è una cifra esagerata perché si tratta di chiodi, viti e soprattutto colori e pennelli. Insomma riusciamo a fare tanto con poca spesa".

Giancarlo Aulizio