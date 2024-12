Modigliana attende lo Show di Natale: spettacolo musicale per giovani e famiglie

C’è grande attesa a Modigliana perché lunedì 23 alle ore 21 al palazzetto dello Sport si terrà la 39ª edizione dello ‘Show di Natale’: lo spettacolo musicale e d’intrattenimento più atteso dai giovani, promosso e organizzato da una quarantina di loro, in varie settimane, a cominciare dalle numerose prove. Nei decenni la kermesse ha introdotto alla musica e al canto centinaia di ragazzi e ragazze che hanno vinto così la paura di esibirsi davanti al pubblico e, di questi, almeno una decina sono poi diventati musicisti professionisti.

Patrocinato dal Comune e con la collaborazione della Pro loco, l’esibizione è uno show per grandi e piccini ed è importante perché valorizza e prosegue la tradizione ed è un momento di aggregazione da parte di tutti, compresi amici e genitori e parenti dei protagonisti. Lo ‘Show di Natale’ edizione 2022 tornò dopo due anni di lockdown, infatti nel 2018 fu interrotto per inagibilità del palazzetto dello sport. Quell’interruzione causò una vivace protesta da parte di 800 manifestanti in corteo, soprattutto giovani, che, partendo dal palazzetto, si ritrovarono in piazza Matteotti.

La marcia fu promossa da Denis Valentini, portavoce dei ‘Musicanti di San Crispino’ che accompagnarono tutto il corteo con le loro musiche ritmate. La 37ª edizione riprese la tradizione del primo spettacolo, nato nel 1985 da un’idea di Antonio Spino e Marco Tagliaferri.

Dopo la diffusa chiusura dei tradizionali centri di aggregazione giovanile, dai parrocchiali ai vari circoli, soprattutto nei piccoli paesi, presso cui ragazzi e ragazze di diverse età frequentavano gratuitamente attività sportive, di sostegno scolastico e laboratori, questo show annuale è rimasto la massima espressione locale della voglia di mantenere i legami amicali, oggi in gran parte sostituiti da quelli virtuali dei social. La prevendita dei biglietti, necessari per rientrare almeno dalle spese e per i posti tutti numerati, è prevista venerdì 20 e nel weekend, dalle ore 18 alle 21, presso il Palazzetto dello Sport, mentre lunedì 23 saranno acquistabili all’ingresso, prima dello spettacolo. Il prezzo del biglietto intero è di 15 euro e per gli under 12 è di 10 euro. Per informazioni contattare Fabio al numero 338.1742258.

