Modigliana, attesa per il Sangiovese: "Noi ’condannati’ all’eccellenza"

A seguito dell’ultimo evento alluvionale della settimana scorsa Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini ha riferito che la coltura più colpita è stata quella vitivinicola, con tanti vignaioli costretti a sospendere la vendemmia appena iniziata. "A Modigliana in totale sono circa 300 ettari o poco più destinati alla viticoltura e di questi i privati ne hanno il 20% circa, il resto è Agrintesa, cooperativa che non ha mai prodotto una bottiglia rivendicata come Modigliana. Mentre i privati con poco più dell’1% della superficie di sangiovese di tutta la Romagna rivendicano il 20% di tutto il sangiovese sottozona. E gli addetti assunti dai privati sono circa 50, dunque le cantine dell’associazione Stella dell’Appennino sono un importante motore per l’economia locale". Sono le parole di Giorgio Melandri, produttore e organizzatore dell’ultimo evento dell’8 e 9 settembre per conto delle nove aziende: Casetta dei Frati, Fondo San Giuseppe, Lu.Va., Menta e Rosmarino, Mutiliana, Pian di Stantino, Il Pratello, Il Teatro, Villa Papiano.

Inevitabile chiedere a Melandri come sarà il vino, alla luce dell’ultimo episodio alluvionale. "La vendemmia finirà a ottobre ed erano anni che non succedeva. La qualità sarà ottima e ciò ripaga in parte gli sforzi che abbiamo dovuto affrontare. Modigliana, come sempre, è ’condannata’ all’eccellenza. In particolare per avere uve sane occorre lavorare con precisione. L’Appennino è generoso, ma esigente".

Infatti anche nell’ultimo evento autorevoli esperti hanno espresso commenti lusinghieri su questi i vini. Tra i giornalisti presenti Lorenzo Frassoldati, del QN-Quotidiano Nazionale, specializzato in agroalimentare e filiera del vino, che ha sottolineato l’anima militante del gruppo di Stella: "Ho partecipato in questo mese a due bellissime iniziative del vino in Romagna, territori di eccellenza che si rilanciano partendo dal basso, dai produttori che si organizzano e collaborano, trovando nel gruppo di Modigliana un riferimento".

Mentre per Francesco Bordini, presidente di Stella e produttore con Villa Papiano: "Sono arrivati qui i più autorevoli giornalisti del vino italiani e il programma che coinvolgeva cuochi e vini in un gioco sui temi dell’identità ha espresso contenuti di livello assoluto". Francesco Falcone, scrittore di vino e degustatore di livello nazionale, ha spiegato: "La rivoluzione del vino romagnolo d’autore ha il suo epicentro a Modigliana: per una questione cronologica (le radici affondano nella storia di Castelluccio e dei suoi Ronchi), ma soprattutto per i tanti vini buoni che questa comunità produce".

Per tutto questo è necessario che il settore della viticoltura venga messo in condizione di reagire immediatamente alle avversità atmosferiche anche con finanziamenti rapidi.

Giancarlo Aulizio