Modigliana, attriti nell’opposizione. La Rossi replica alla Bonfante

Maria Cristina Rossi capogruppo di minoranza di ‘Modigliana futura’, non ci sta e replica con un comunicato alle dichiarazioni della segretaria della locale sezione della Lega, Chiara Bonfante, anch’ella capogruppo d’opposizione uscente. Non intendeva "commentare i vari incontri cui ha partecipato da febbraio sino ai primi di aprile – scrive la Rossi –, per trovare un punto di incontro tra i diversi rappresentanti del centrodestra locale, appreso che Valerio Roccalbegni non sarebbe stato il candidato sindaco". Ma a fronte di quanto asserito dalla Bonfante chiarisce: "Non credo sia totalmente vera la dichiarazione che il direttivo locale della Lega non appoggi nessuna lista, in quanto certi comportamenti si indirizzano verso un obiettivo che a molti appare evidente. L’impedimento ad esprimere un candidato per il centrodestra unito, che sarebbe stato causato della presenza di mire e rancori personali, credo non risponda al vero".

La Rossi aggiunge di trovare strana la scelta della Lega di non presentarsi alle elezioni comunali perché ciò "può sottintendere due possibilità: non voler contare i propri elettori in modo certo o non ostacolare un avversario". La Rossi sostiene invece che proprio dalla sezione della Lega sono partiti i primi impedimenti per un accordo sulla candidatura di Roccalbegni, che avrebbe potuto riunire il centrodestra già dall’autunno scorso".

Nel comunicato Rossi ricorda i dirigenti provinciali di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega che ringrazia, perché insieme a lei si sono adoperati per una espressione unitaria del centrodestra anche sotto il suo nome, come espressione di centro "ma ho ritenuto troppa la confusione creata proprio da quel malcontento e discredito che solo un reset totale avrebbe potuto far cessare".

Infine, nel comunicato si definisce indignata come cittadina ed ex amministratore dalle promesse di questa tornata elettorale e dalla descrizione di quale paese l’attuale sindaco Jader Dardi abbia trovato al suo esordio ("Una macchina ferma anzi senza ruote") e ringrazia chi ha saputo presentare una lista rappresentativa della comunità con un programma volto alla soluzione dei nostri problemi.

Amara la conclusione della Rossi: "Se non ci fossero davanti a noi anni così difficili, per la ricostruzione dopo le frane e la tenuta economica e sociale di Modigliana, sorriderei nel constatare quanto ognuno interpreti in modo personale le proprie verità, ma purtroppo c’è davvero poco di cui sorridere".

Giancarlo Aulizio