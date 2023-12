Modigliana, brindisi di auguri con gli ’angeli’ delle frane. Un dono per i vigili del fuoco

Domani alle ore 11 nella sala del consiglio comunale il sindaco Jader Dardi incontrerà per i tradizionali auguri di buone feste ed un brindisi: i consiglieri comunali e i comandanti delle stazioni dei carabinieri di Modigliana e dei carabinieri forestali di Tredozio, la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo, i volontari civili del comune, i rappresentanti delle associazioni del volontariato e sportive, i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei sindacati. Il primo cittadino ringrazierà tutti anche per l’impegno profuso in occasione dei gravi danni all’intera comunità conseguenti alle piogge alluvionali ed alle centinaia di frane conseguenti. Infatti proprio domani ricorre il settimo mese da quell’atomica d’acqua che nella notte tra il 16 e 17 maggio ha distrutto quasi tutto il territorio.

Successivamente il presidente dell’associazione ‘Moto Club Vigili del Fuoco Italia’, Giorgio Righi, consegnerà al locale capo distaccamento dei Vigili del Fuoco, Flavio Rivola, la gigantografia dell’assegno già versato che ha consentito l’acquisto della ‘Termocamera’, del valore di 1.500 euro, indispensabile per valutare le variazioni di calore negli incendi in appartamento e nelle canne fumarie.

Giancarlo Aulizio