Modigliana, cala il sipario con la ’Cena tra amici’

Il finale di stagione per il Teatro dei Sozofili di Modigliana prevede domani sera alle 21 lo spettacolo ’Le Prénom - Cena tra amici’, con cinque attori egualmente protagonisti: Lisa Galantini, Alberto Giusta, Davide Lorino, Elisabetta Mazzullo e Aldo Ottobrino. La versione italiana di Fausto Paravidino, uno dei maggiori drammaturghi contemporanei, è per la regia di Antonio Zavatteri. Il testo vede dei quarantenni a confronto tra colpi di scena, battute, rancori e legami profondi. È una serata come tante altre tra amici e parenti, tutti della media borghesia, nell’abitazione di due professori dichiaratamente di sinistra: un gioco di provocazione e di verità che si allarga sino a diventare il ritratto di una generazione. Quella sera uno dei cinque comunica alla compagnia che diventerà padre. Tutti sono felici e gli fanno grandi complimenti, ma poi la domanda sul nome del nascituro scatena l’inferno.

Il nome scelto evoca imbarazzanti memorie storiche tanto che alcuni sospettano uno scherzo, ma la discussione degenera tra offese reciproche che non mancano di ferire tutti. Così nasce il ritratto di una generazione allo sbando, dove tutti hanno qualche segreto da nascondere o da rinfacciarsi. Dalla pièce teatrale del 2010 è stato tratto il film francese ’Cena tra amici’ (2012) diretto da Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte e poi quello italiano, diretto da Francesca Archibugi, ’Il nome del figlio’ (2015).

Info: 348.1544901; teatrosozofili@ater.emr.it. Orari biglietteria domani: 10-13 e due ore prima che si apra il sipario. Costo: da 12 a 15 euro. Prenotazioni via e-mail e telefoniche, oppure scrivendo una e-mail a teatrosozofili@ater.emr.it, telefonando o inviando un messaggio WhatsApp al 348.1544901 negli orari di apertura della biglietteria. Online su Vivaticket.com.

Giancarlo Aulizio