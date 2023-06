Modigliana, casa circondata da frane ancora irraggiungibile: marito e moglie sfollati

Modigliana (Forlì-Cesena), 1 giugno 2023 – Dal 16 maggio la loro casa sulle colline sopra Modigliana, in provincia di Forlì-Cesena, è isolata e irraggiungibile, completamente circondata dalle frane che hanno sbriciolato il versante della collina sopra il paese.

La casa dei coniugi Billi circondata dalle frane a Modigliana

Marco Billi e la moglie Tamara Fabbri erano stati già evacuati in via precauzionale, oggi sono ancora ospitati nel convento delle suore, dove hanno trovato alloggio gli sfollati del paese, e non sanno se e quando potranno tornare nella loro abitazione. Almeno 20 metri della strada privata di accesso alla casa sono venuti giù, così come il muro di contenimento dell'abitazione. E altre frane incombono sul fabbricato.