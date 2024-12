Modigliana celebra 'Il Gobbo': serata speciale al teatro dei Sozofili

Una strana serata celebrativa si terrà al teatro dei Sozofili di Modigliana venerdì alle 21 per ricordare il famoso musical ‘Il Gobbo’ che, messo in scena venti anni fa nell’arena delle scuole Elementari, riscosse enorme successo di pubblico. Dello spettacolo di allora Vincenzo Staffa, cultore di storia locale e ideatore delle Feste dell’800, fu geniale scenografo e regista disegnando anche le macchine di scena, mentre Antonio Spino, già talentoso fotografo fu attore e cantante straordinario rivestendo il ruolo di narratore e curatore della parte musicale.

‘Il Gobbo di Notre Dame’, romanzo di Victor Hugo, racconta la storia di Quasimodo, campanaro gobbo della cattedrale e del suo osteggiato amore per la bella Esmeralda. "Stiamo tentando, Antonio Spino ed io, – spiega Staffa – di far rivivere con domande e risposte a mo’ di racconto, l’antefatto, il fatto ed il post fatto di quell’incredibile spettacolo. Sarà un incontro con quanti hanno reso possibile quell’evento grazie a testimonianze, ricordi, aneddoti e impressioni". Serata nostalgica? "Lo scopo principale è mostrare ai giovani modiglianesi e rammentare ai concittadini, lo straordinario risultato ottenuto con la collaborazione, la coesione, l’affiatamento, l’entusiasmo della comunità tutta di allora, nonostante le difficoltà finanziarie, burocratiche, l’invidia e i numerosi narrow minded (persone di mentalità ristretta, ndr) che remarono vigorosamente contro!". La chiosa a Spino: "Dopo 20 anni siamo ancora qua a meravigliarci dell’accaduto. Sarebbe lecito domandarsi cosa ha funzionato e quali forze sono entrate in gioco nelle dinamiche determinanti il successo. Se sono le stesse che hanno fatto esplodere reazioni avverse a questa iniziativa. Per questo abbiamo voluto dedicare la ricorrenza del Gobbo, che fu di fatto un esperimento sociale, alla sua nuova ragione, alla sua storia più profonda: fra progetto, odissea, speranze e memorie di una comunità operante".

La rivisitazione de ‘Il Gobbo’ di Modigliana è patrocinata dal Comune e dall’Accademia degli Incamminati e sostenuta dalla Pro loco e dal Nucleo Volontari Antincendio. Ingresso a offerta libera a sostegno delle spese di realizzazione. Per informazioni: 333.4785464.

Giancarlo Aulizio