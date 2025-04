Modigliana chiede "collaborazione" a Forlì

"I comuni dell’ex comunità montana dell’Acquacheta hanno avviato un confronto con il Comune di Forlì alla ricerca di una possibile collaborazione nella gestione del servizio di polizia municipale". Il sindaco di Modigliana Jader Dardi guarda a ciò che potrebbe accadere da ora in poi. Innanzitutto, precisa, "i nostri agenti sono Carlo Tabanelli e Romina Barducci (insieme nella foto). L’ufficio resta al piano terra del municipio con ingresso da piazza Mazzini. L’orario di apertura al pubblico è sabato dalle 10 alle 12. Invariato il numero di telefono, 0546.949545, email

polizialocale@comune.modigliana.fc.it".

Al di là di questo, però, occorre decidere come riorganizzarsi "per migliorare le attività di gestione del servizio": Tredozio, per esempio, non ha alcun agente. Seguire l’esempio di Castrocaro e unirsi a Forlì? Però dovrebbero esserci anche altri comuni (da qui il riferimento all’Acquacheta), altrimenti sarebbero realtà troppo distanti.