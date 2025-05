’Modigliana City Run’: quasi 600 iscritti

Grande successo venerdì con 593 iscritti e altre centinaia di persone ad assistere alla gara non competitiva ‘Modigliana City Run’, giunta alla seconda edizione, patrocinata dal Comune e a favore dell’Avis locale, presieduta da Giuseppe Baldini. Partenza e arrivo in piazza Matteotti per i due percorsi cittadini: 10 km della City run e della Family run. Alla partenza erano 115 i corridori e 28 femmine; 478 gli iscritti alla camminata con madri che spingevano carrozzine, cani al guinzaglio e tantissimi bambini. Il podio degli uomini: Enrico Bartolotti faentino con 34’18“; Fabio Pagliai modiglianese 36’28“; Luca Frontali riolese 37’04“. Il podio delle donne: Daniela Valgimigli 39’15“; Samanta Gentilini 48’54“; Liana Daga 52’27“. Per i due organizzatori Marco Caputo, detto Keput, e Paolo Maglioni: "È stata una grandissima edizione grazie ai 60 volontari della protezione civile che hanno presidiato il percorso; grazie all’artista Willow per la grafica della medaglia realizzata dalla ditta Aurel; alle aziende, negozi e attività per le donazioni; alla pizzeria La Pace e alla gelateria Il Merlo, con quasi 600 gelati serviti, e infine al dj Albi per la musica".

Giancarlo Aulizio