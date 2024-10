Modigliana col fiato sospeso. Si riapre grazie ai rocciatori: "Faentina, avanti col cantiere"

Sono in corso lavori di ripristino della sicurezza in località Riva della Pappona a Modigliana, tratto di 350 metri di strada provinciale numero 20, la Faentina, che nelle prime ore di domenica è stata in parte invasa dai massi e dai detriti caduti sull’unica carreggiata rimasta percorribile, a senso unico alternato, dopo il crollo nel maggio 2023 di mezza strada. "Stanno intervenendo, tramite reti, i rocciatori della ditta Ambrogetti esecutrice del cantiere", ha spiegato ieri la Provincia di Forlì-Cesena. La situazione è complicata "a causa delle persistenti condizioni metereologiche avverse delle ultime settimane".

Scopo dell’intervento è ripristinare le condizioni di sicurezza antecedenti alle ultime precipitazioni, ripristinando la viabilità della strada provinciale. La situazione ha fatto allarmare molti cittadini nella vallata del Tramazzo, dove la Faentina è rimasto l’unico collegamento per raggiungere la pianura. Ieri erano sul posto "carabinieri, polizia provinciale, polizia locale e protezione civile". Dalla mezzanotte, è stata chiusa fino alle 5 di stamattina. La buona notizia è che i lavori dovrebbero concludersi oggi. La Provincia prova ad accelerare e informa che "sono in corso interlocuzioni con la Struttura commissariale per ampliare il cantiere sulla Sp20 fin da subito con un’opera strutturale di messa in sicurezza della Riva".

È un dissesto gravissimo e di difficile soluzione che, diventato il simbolo dell’alluvione in Romagna, da un anno e mezzo ha creato disagi enormi alle popolazioni di Modigliana e Tredozio, nonché alle attività produttive e industriali. Il problema, oltre alla strada crollata, è la parete rocciosa soprastante, dalla quale in caso di forti piogge possono staccarsi ulteriori massi: per questo ieri i rocciatori – la ditta è di Verghereto – hanno lavorato con l’ausilio di reti.

Si potrà tornare alla normalità? I lavori, per un importo di 4 milioni di euro, dovrebbero durare ancora poco più di un anno perché bisogna mettere in sicurezza anche il vallo sottostante per spostare la condotta del gas che serve Modigliana. Soltanto dopo si potrà procedere con la ricostruzione della viabilità attraverso un’opera di palificati che metterà in sicurezza l’intero percorso. Fino ad allora si andrà a senso unico alternato.

Sulla Faentina, ieri, è andato all’attacco il deputato della Lega Jacopo Morrone, che parla di "situazione disastrosa", "problema gravissimo" e "lavori di ripristino fermi dal giugno 2024", lungo una strada che "è l’unica via di comunicazione tra l’area collinare e la pianura. Se si interrompesse sarebbe un disastro per i residenti e per il tessuto economico. Mi riservo di contattare il prefetto di Forlì-Cesena Rinaldo Argentieri per sapere se si possono fare intervenire i reparti del Genio dell’Esercito specializzati in questa attività infrastrutturale".

Secondo Morrone, Comune di Modigliana e Provincia di Forlì-Cesena sarebbero "assenti", nonostante una "somma consistente" stanziata dalla struttura commissariale del generale Francesco Paolo Figliuolo. "C’è un problema a monte ed è quello di amministrazioni locali, provinciali e regionale senza apparati tecnici con un know-how adeguato, con tempi biblici di azione, paralizzati dalla burocrazia e dai ritardi di comunicazione tra enti competenti". Morrone chiede piuttosto "controlli": sui cantieri e "sullo stato del territorio. Basta al gioco di scaricare la colpa su cambiamenti climaticI".