Modigliana colpita "’Sentieri agrourbani’: distrutti 180 km di rete escursionistica"

"I nostri 180 km di ‘Sentieri agrourbani’ sono stati i più distrutti dalle alluvioni e dovremo cambiare le carte digitali e cartacee, con nuove tracce dei sentieri e modificando la segnaletica; per fortuna abbiamo una base sentieristica su cui lavorare e una sede di gruppo Cai a Modigliana, sezione di Faenza – racconta Luca Nati, responsabile del locale gruppo –. Tutti i 14 sentieri potevano essere percorsi a piedi, in bicicletta o a cavallo e dall’inaugurazione nel luglio 2021 erano diventati una importante risorsa turistica del nostro territorio".

Nati è ottimista, grazie al lavoro di squadra, sul ripristino. "I presidenti Cai di Faenza Emma Ponzi, regionale Massimo Bizzarri e nazionale Antonio Montani ci hanno assicurato il massimo appoggio possibile sui percorsi, sia in termini economici che lavorativi, e il mutuo soccorso delle tantissime sezioni italiane".

‘Sentieri Agrourbani’ è la rete escursionistica del Comune di Modigliana voluta dall’assessore alla cultura, turismo e politiche giovanili Rosa Grasso, attuata grazie a numerose sinergie e soprattutto dai volontari camminatori del Cai: Luca Nati, Mirko Masotti e Mirko Alpi. Erano nove i tracciati ad anello, ovvero con il ritorno lungo un percorso differente rispetto a quello dell’andata, che partivano dal centro del paese per le tre valli degli omonimi torrenti: Tramazzo, Ibola e Acerreta. "Prima di questi interventi iniziati nel 2019 esisteva un unico sentiero, il 573, che da Modigliana arrivava alla pieve di San Valentino – spiega Nati –. Noi tre abbiamo voluto ampliare la sentieristica perché tutti potessero esplorare queste zone, col progetto che già esisteva su carta in Comune". Ma al momento sono quasi tutti impraticabili. "I sentieri Cai segnati e tabellati e gli interattivi, scaricabili sul sito www.sentieriagrourbani.com, sono stati tutti colpiti. Ora non c’è più un sentiero aperto, qualche km qua e là è buono, ma un anello intero non esiste più". Difficile ripartire dopo lo sconforto.

"Ricostruiremo i percorsi in certe zone e il primo sarà il sentiero di San Valentino il Cai 573, dove abbiamo tre frane importanti. Più difficile il Cai 573 B o sentiero dell’Amicizia, perché la zona dell’Ibola tra Montebello e Cà Cornio è sempre stata franosa e ha danni notevoli. La tenuta di Montebello è un intervento comunale di ruspa e scavatori, come la Via del Sole; la zona Monte del Tesoro, sopra Santa Reparata, ha due versanti della montagna a bosco quasi irrecuperabili. I restanti sentieri sono strade provinciali e comunali e non dipende dal Cai riaprirli".

Conclude Nati: "La salvezza dei sentieri sono stati i crinali e dobbiamo prendere esempio dai nostri antenati che sfruttavano la parte alta della montagna, le strade a mezza montagna hanno sofferto tanto, i sentieri di bosco invece sono stati canali di scolo e la montagna non ne ha risentito troppo. Tra poco andrò in pensione da ‘Ecoridania’ di Forlì e mi dedicherò completamente alla mia sezione di Faenza e al territorio di Modigliana". La sede locale del Cai, ex pesa pubblica, fino a metà settembre sarà aperta il mercoledì sera dalle ore 20,30 alle 22.

Giancarlo Aulizio