Modigliana, consiglio straordinario A teatro per parlare della calamità

di Giancarlo Aulizio

Si è svolto venerdì scorso il consiglio comunale di Modigliana convocato dal sindaco Jader Dardi in seduta straordinaria e pubblica presso il teatro dei Sozofili. Gli interventi iniziali sono stati dell’assessore al bilancio Stefania Fabbri ma l’ultimo punto, sulla calamità naturale che ha colpito il territorio comunale nei suoi 100 chilometri quadrati per 4.300 abitanti, è stato la ragione dell’insolita sede per la prevista presenza di molte persone, vista l’attesa di una comunicazione pubblica.

Dardi, di fronte a circa 250 persone, ha ricostruito la tragedia che ha colpito il paese più devastato dall’immensa quantità di pioggia torrenziale dello scorso mese: in località Casale piovosità record con 597 mm. "A Modigliana non c’è una strada che non sia stata oggetto di frane, ancora 306, una situazione devastante. Quello che è accaduto non sarà rimediabile in poco tempo – ha iniziato Dardi – . Con la seconda ondata di pioggia, fango e frane e crateri siamo rimasti addirittura isolati per l’interruzione della viabilità di tutte le strade e in quei giorni non mi era possibile parlare nemmeno con la Prefettura o la Questura". Poi ha riferito sulle priorità che ha dovuto affrontare l’Ente, con le sue strette collaboratrici in questa tragedia: Alice Lancioli vice sindaco, Rosa Grasso assessore. La principale è stata la messa in sicurezza dei cittadini: 258 le persone evacuate in totale, con ancora 200 fuori dalle abitazioni; moltissima la solidarietà ricevuta e la raccolta fondi intestata alla Pro loco per conto del comune ha raggiunto 93mila euro. Ha riferito di 20 squadre che oggi operano sul territorio, di cui 13 locali con la formula della somma urgenza. "Abbiamo speso oltre un milione di euro che non abbiamo e se non ci verrà riconosciuto saranno guai – ha continuato il sindaco – viabilità e sistema fluviale sono da ricostruire. Sulle strade provinciali siamo intervenuti noi per aprirle e non ci spettava". Ha riferito che: "Ci sono situazioni talmente gravi in alcune abitazioni che dovremo dire alle persone che nelle loro case non ci torneranno".

Sono poi intervenute le due capigruppo di minoranza. Chiara Bonfante per la lista di centro destra ha ricordato i 200mila euro fatti pervenire dal deputato Jacopo Morrone per rifacimento strade, la necessità di un front office del Comune per i cittadini e di un team di professionisti locali per accompagnare i cittadini nelle pratiche di rimborso. L’altra capogruppo Maria Cristina Rossi, lista civica, ha fatto un appello all’unità anche se non tutto è stato fatto benissimo. "Non ho apprezzato la sovraesposizione mediatica mentre si è trascurata la comunicazione spicciola per i cittadini. È necessario cambiare leggi che impediscono la manutenzione di fiumi e boschi anche da parte dei privati. Il rimboschimento senza controllo e la caduta degli alberi sono collegati".

Nel documento finale si ringraziano tutti gli enti e le associazioni e i cittadini che hanno collaborato impegnandosi ma si elencano le necessita urgenti, come la nomina di un Commissario straordinario all’emergenza, indicandole specificatamente per Governo, Regione, Provincia. Convitato di pietra il Consorzio di Bonifica, spesso richiamato dai cittadini cui è stata data la parola a consiglio comunale chiuso, per la sua comprovata inefficiente gestione del territorio.