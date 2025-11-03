Modigliana, Continelli contro Dardi: "Arte abbandonata? No, valorizzata"

Non ci sta ad accettare la ricostruzione del sindaco Jader Dardi sulla situazione del patrimonio artistico di Modigliana: Alba Maria Continelli, attuale capogruppo di minoranza della lista ‘In comune per la Comunità’, è stata anche sindaca dal 1995 al 2004 e vice dal 2014 al 2019 (nel periodo tra le due esperienze amministrative era capogruppo dell’opposizione). Il tema è quello delle collezioni artistiche modiglianesi, dalle quale sono risultate mancanti diverse opere, per esempio l’‘Intersuperficie curva blu’ che nel frattempo era stata addirittura venduta all’asta per 320mila euro. Sono in corso le indagini.

"Il sindaco denigra, offende, accusa chi lo ha preceduto e si auto incensa come colui che è dovuto venire da Castelbolognese a salvare la povera Modigliana da amministrazioni incompetenti e incapaci". L’esponente dell’opposizione vuole precisare: "Ora tira in ballo l’incuria a cui sarebbe stato sottoposto il patrimonio artistico costringendomi, per rispetto di chi ha tanto lavorato e di tutti i modiglianesi, a replicare". Quindi ricorda nel 1995 il centenario della morte del celebre concittadino pittore Silvestro Lega, con una mostra di successo e, durante i suoi due mandati, l’istituzione delle ‘Feste dell’800’ dedicate al Risorgimento. Inoltre, "si ristruttura Palazzo Pretorio, crea ex novo la pinacoteca, si trasferiscono l’Archivio storico e la biblioteca, si riorganizza il museo civico e tanto altro". Negli anni del sindaco Valerio Roccalbegni (con la Continelli vice) "è stato ristrutturato il museo e ampliata la biblioteca. Si è condotta una ricognizione del patrimonio pittorico con l’aggiornamento del valore delle opere per l’assicurazione. E la sezione con i quadri di Lega è stata arricchita col prezioso ritratto del primo vescovo di Modigliana".

Secondo quanto riportato, invece, l’inventario non sarebbe aggiornato e la scomparsa dell’‘Intersuperficie curva blu’ di Paolo Scheggi sarebbe emerso solo di recente. "Sull’affermazione di Dardi che è stato lui il primo a occuparsi della scomparsa, parlerò quando si saranno concluse le indagini".

Continelli ritiene invece che negli anni di Dardi, "la cultura è stata del tutto trascurata e umiliata, si è avuto un calo di visitatori nei musei e un aumento delle spese di gestione e si sta per trasferire l’Archivio storico in uno scantinato, con un progetto non condiviso da tutta la popolazione. Le celebrazioni del Bicentenario della nascita di Lega non coinvolgono i concittadini che si sono sempre occupati del pittore".

Giancarlo Aulizio