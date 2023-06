Modigliana, danni alle imprese La Alpi modifica il trasporto merci "Intervento da 100mila euro"

Sono distanti solo 3 km tra loro i due stabilimenti modiglianesi della Alpi, ma rappresentano un grosso problema per la maggior industria della valle del Tramazzo con 400 dipendenti in loco e 1250 in Africa, leader nella produzione di superfici decorative in legno composto, ovvero pannelli multilaminari. L’attuale presidente Vittorio Alpi, 67enne figlio di Valerio, il predecessore, e nipote di Pietro, ebanista fondatore dell’azienda nel 1919, vi entra negli anni ’80 e da tempo c’è collaborazione con i maggiori designer italiani anche nell’arredo di navi e yacht di lusso. La Alpi sviluppa i suoi prodotti in due sedi: divisione Linteco in località Tossino; divisione Legno, cuore dell’azienda, all’interno del paese. Modigliana è stato il comune più colpito dalle piogge torrenziali di maggio che hanno devastato gran parte del territorio collinare e la quasi totalità della viabilità, con 350 frane censite.

In particolare il ponte di via Carlo Alberto Dalla Chiesa ha ceduto causa fiumane e alberi abbattutisi su un pilone e oggi, dopo oltre 40 giorni, è come al momento del crollo; mentre la frana della riva della Pappona ha sgretolato in parte l’unica strada provinciale verso Faenza, costretto al divieto di transito dei mezzi superiori alle 18 tonnellate a pieno carico e al senso unico alternato con semaforo.

"Questi provvedimenti – spiega l’azienda – risultano inconciliabili con la normale operatività dell’industria, in quanto lo stabilimento a monte della Pappona ha necessità sia di approvvigionamento quotidiano di materie prime, che arrivano con mezzi di 45 tonnellate (450 quintali) a pieno carico, che di spedire prodotti finiti ai clienti con mezzi che a pieno carico arrivano fino a 40-42 tonnellate. La Alpi ha provveduto al ripristino degli impianti danneggiati e a pulire dal fango i capannoni, grazie al determinante apporto di tutti i dipendenti e collaboratori, e ha dovuto organizzare un nuovo sistema logistico per adeguarsi alle limitazioni di circolazione". I mezzi oltre le 18 tonnellate che arrivano con le materie prime vengono fermati nello stabilimento in località Tossino e i materiali trasferiti su mezzi più piccoli, e per tutto il giorno si fa la spola da e verso lo stabilimento a monte della Pappona. Uguale modalità è stata attivata per i prodotti finiti da spedire ai clienti: mezzi più piccoli portano i prodotti nello stabilimento a valle dove si caricano su mezzi a maggiore portata. Cos’ha comportato tutto questo? "Alpi ha dovuto attrezzarsi con automezzi a noleggio, assunzione di autisti, dislocazione del personale addetto al ricevimento materie prime e spedizioni, predisposizione di una tensostruttura nel parcheggio dello stabilimento a valle per proteggere dal sole e dalle intemperie sia le materie prime che i prodotti da spedire alla clientela – spiega Eugenio Maini, amministratore delegato –. Il costo delle modifiche del processo logistico è di oltre 100.000 euro, cui si aggiunge il costo di quattro persone in più per la gestione del doppio magazzino e dei trasbordi".

La soluzione prospettata di un viadotto è praticabile? "Non spetta a noi valutarla e non abbiamo le competenze per farlo. A noi interessa nell’immediato il ripristino della libera circolazione sulla strada provinciale. Fino a che ci saranno questi limiti, subiremo costi e dovremo gestire una logistica complessa e precaria. I lavori di allargamento della careggiata stanno procedendo con grande lentezza e non si ha notizia di quando finiranno. Fino ad allora avremo costi aggiuntivi di gestione logistica".

Giancarlo Aulizio