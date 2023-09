Modigliana, debutta il vino bianco

Domani e lunedì torna l’appuntamento annuale con i vini di Modigliana organizzato dalle cantine dell’associazione ‘Stella dell’Appennino’ nell’ampio mercato coperto dalle ore 10 fino alle 18, con banchi d’assaggio e cibo di qualità per la rinascita dopo la tragedia alluvionale che ha colpito soprattutto l’agricoltura e in particolare i vigneti. Per Renzo Maria Morresi, produttore con ‘La Casetta dei Frati’ e presidente dell’associazione ‘Stella dell’Appennino’: "Dobbiamo essere più forti delle frane, guardare al futuro e pensare che l’Appennino è e sarà sempre la nostra casa. Modigliana può garantirci vini di una qualità assoluta, ne vale la pena".

Morresi aggiunge qualche dato interessante: "Con il 3% delle vigne di Sangiovese della Romagna produciamo il 25% dei vini che rivendicano la sottozona. Questa edizione lancia una sfida nuova, quella del Modigliana bianco che debutta proprio in questa occasione". Domani giornata per gli appassionati, lunedì per il pubblico professionale. Le dieci aziende locali presenti sono: Casetta dei Frati, Fondo San Giuseppe, Lu.Va., Menta e Rosmarino, Mutiliana, Pian di Stantino, Il Pratello, Il Teatro, Torre San Martino, Villa Papiano. Sarà regalato a tutti i presenti il libro, sponsorizzato dall’Accademia degli Incamminati di Modigliana e firmato dai migliori giornalisti italiani del vino e dal fotografo Maurizio Gjivovich, intitolato ’Modigliana. Storie di gente, Appennino, vini’. "Il nostro è un segnale di vitalità importante – sostiene Francesco Bordini, agronomo e produttore di ‘Villa Papiano’ – dopo i fatti di maggio. A Modigliana la viabilità è ancora stravolta, ma noi non siamo demoralizzati. Questa edizione di ’Stella’ è un grande abbraccio a tutti quelli che ci sono stati vicini, ristoratori in primis".

Oltre alle cantine, il servizio di ristorazione sarà assicurato domani da Fabrizio e Andrea Donatini con piade e prodotti selezionati sul territorio e lunedì dall’Osteria La Campanara di Pianetto e l’Osteria La Zabariona di Ravenna. Per il noto wine writer Giorgio Melandri, vicepresidente dell’associazione e produttore con i vini ‘Mutiliana’: "Siamo condannati all’eccellenza. In questi anni abbiamo viaggiato con i nostri vini in tutto il mondo e se oggi possiamo guardare ad un territorio devastato senza disperarci è grazie al riconoscimento che il mercato ci ha dato, produciamo fine wines anche nella percezione degli altri. La qualità assoluta è l’unica arma che abbiamo".

Madrina della nuova tipologia la giornalista svedese Åsa Johansson che scrive nel libro catalogo alla manifestazione: "I vignaioli di Modigliana rivendicano tutti la sottozona per il bianco dando in questo modo un messaggio di grande forza: è il territorio il protagonista! Il risultato sono vini bianchi con uno spirito libero e marcata finezza, vini che vanno oltre i vitigni". Per Luca Moduzzi della cantina Il Teatro "il vino Modigliana bianco è una conquista fortemente voluta e siamo orgogliosi di presentarlo per la prima volta tutti insieme. I vini sono della vendemmia 2022 disponibili ai banchi d’assaggio insieme ai Modigliana rosso".

Giancarlo Aulizio