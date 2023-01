Modigliana, domani omaggio a Modugno al teatro dei Sozofili

Domani sera sono previsti due appuntamenti quasi in contemporanea a Modigliana. L’Auser volontariato organizza, dalle ore 20,30 nella sala polivalente in via Filandone 21, una serata danzante riservata ai soci con la banda ‘Ezio e gli amici’. Dalle ore 21 é invece prevista una drammaturgia originale al ‘Teatro dei Sozofili’, in piazzale Berlinguer, con lo spettacolo ‘Io provo a volare! Omaggio a Domenico Modugno’, presentato dalla compagnia Berardi Casolari. Una pièce di poesia e comicità che utilizza la figura del cantante per quel sogno di libertà che egli seppe rappresentare così bene.

g.a.