Modigliana, due mostre al via domani nel solco del San Domenico

A firma congiunta Accademia degli Incamminati di Modigliana e Comune è l’invito alla cittadinanza e alle persone interessate a partecipare, domattina, all’inaugurazione di due mostre collaterali a quella forlivese ‘L’arte della moda. L’età dei sogni e delle rivoluzioni. 1789-1968’, in corso ai Musei San Domenico realizzata dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

La prima inaugurazione alle 10.30 riguarda ‘I AM’, acronimo delle parole arte e moda e prima persona singolare del verbo essere in inglese (‘Io sono’), a cura dell’Accademia e dell’associazione fiorentina ‘Caffè Michelangiolo’ nell’ex chiesa di San Rocco in piazza Pretorio, 7.

La seconda alle 11,30 è ‘Sogno’, a cura del circolo fotografico ‘La Roccaccia’ nella sala della Misericordia, in piazza Vittorio Veneto 17.

L’antica Accademia, fondata nel 1660, per la quinta volta consecutiva partecipa con eventi collaterali alla più importante iniziatica artistica e culturale di Forlì, giunta alla 18ª edizione; un’esposizione con trecento opere di 100 artisti e 50 stilisti. Vi trova spazio anche il macchiaiolo modiglianese Silvestro Lega (1826-1885) con l’opera del 1869 ‘Curiosità’.

La mostra ‘I AM’ è visitabile fino al 1° maggio compreso nei weekend, ore 10-13 e 16-21. Spiega Andrea Del Carria, presidente di ‘Caffè Michelangiolo’: "La collettiva indaga l’essere che sta dietro all’apparente fascino della moda e gli attori di questa ricerca sono gli artisti in mostra, orchestrati dalla curatela del Caffè Michelangiolo, con la collaborazione della Florence Biennale e Insight Foto Festival di Varese". Si Tratta di Anita Scianò, Sabina De Meo, Rossano Maniscalchi, Sophie Le Gendre, Lucy Plato Clark (autrice dell’immagine di donna a colori ‘Re-touch Martina’, tecnica mista), Maria Grazia Parri, Flora Frroku, Alessandro Giordani, Stefania Puntaroli, Giosetta Fioroni Davide Servadei, assieme alla Bottega Gatti di Faenza. Culmine di questa lettura è Okapi, la rivisitazione di una pala d’altare, realizzata da Giulio Noccesi e Milo Maricelli, a cura di Francesca Emanuela Zevola e Luca Graziani.

La mostra invece intitolata ‘Sogno’ presenta una trentina di opere di una decina di fotografi: una di queste del poliedrico artista modiglianese Idilio Galeotti, ‘Sogno della viaggiatrice’, è in bianco e nero. Per lui, vicepresidente del circolo, "i sogni sono come linfa vitale dello spirito creativo anche nella moda". Giancarlo Aulizio