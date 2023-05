Modigliana è isolata Nuovi crolli nelle strade

di Giancarlo Aulizio

L’avviso alla popolazione lanciato ieri del sindaco Jader Dardi, da 19 giorni – a Modigliana infatti i gravi danni dovuti al maltempo sono inziati ben prima che martedì scorso –, insieme a tutti i suoi collaboratori in trincea causa perdurare maltempo, è un vero e proprio bollettino di guerra. La situazione gravissima delle frane e dei cedimenti in tutto il territorio comunale è ulteriormente peggiorata e il paese non è raggiungibile perchè l’unica via d’accesso rimasta, la via provinciale Faentina, è sottoposta a verifica per un fronte di frana in località ‘Riva della Pappona’. La pioggia di ieri ha aggravato la situazione di pericolo e il transito è autorizzato solo per i mezzi di soccorso.

"Prefettura, Protezione civile e forze dell’ordine sono state attivate per l’assistenza alla comunità, anche per gli approvvigionamenti alimentari. Tutte le persone isolate sono state raggiunte o contattate – informa ancora Dardi –. Sulle frane che hanno interessato le linee di fornitura di energia elettrica stanno intervenendo e ci si è attivati per il reperimento di acqua potabile. I presidi per l’erogazione dell’acqua (potabile e non potabile) sono in piazza Matteotti e sotto il loggiato del municipio gestiti dalla Protezione civile. Case sparse e non raggiungibili saranno sostentate con personale di soccorso".

I cittadini sono invitati all’uso parsimonioso dell’acqua, i servizi sanitari sono presso l’Ospedale di Comunità e le case di riposo. Sono garantite le forniture alla farmacie, il pronto soccorso sanitario e l’attivazione dell’elimedica. "A tutti i cittadini chiediamo massima collaborazione e di limitare la mobilità e il consumo di carburante prioritariamente riservato ai mezzi di soccorso. Per spostamenti per ragioni sanitarie impellenti occorre segnalare con anticipo l’esigenza presso il presidio del Comune. Non siamo in grado – conclude il primo cittadino – di dare comunicazione sul ripristino dei collegamenti telefonici per cui abbiamo chiesto intervento, come all’esercito per il ripristino del ponte su via Carlo Alberto Dalla Chiesa".

E se Modigliana piange, non può che farlo ancor più Tredozio: le gravi frane, infatti, tengono anche divisi fra di essi i due paesi del Tramazzo. Ieri così a Tredozio è intervenuto l’elicottero dei carabinieri per alcuni rifornimenti di base alla popolazione. Il contatto con l’esterno per gli abitanti è limitato in pratica alla sola televisione e alla radio.