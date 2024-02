Modigliana, è l’ora di ricostruire. Deliberati 11 cantieri: ecco la mappa. Accordo tra Comune e Sogesid

A Modigliana l’ultimo Consiglio comunale al quarto punto all’ordine del giorno prevedeva l’avvenuta approvazione della convenzione tra il Comune e la società Sogesid SpA per "l’affidamento delle funzioni di committenza ausiliaria e attività tecnico–specialistiche di supporto per l’esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza e di ricostruzione del territorio dopo le devastazioni alluvionali dello scorso maggio". Premessa indispensabile per i successivi atti per permettere gli interventi.

"Già nei primi giorni della settimana sono previsti gli incontri – ha comunicato il sindaco Jader Dardi – con la Struttura del Commissario ed i rappresentanti della Sogesid, ai quali affideremo i lavori per 11 cantieri con un importo di oltre 86 milioni di euro dei 108 assegnati per la ricostruzione". La Sogesid è una società partecipata dallo Stato che avrà la responsabilità di mettere in atto tutte le azioni necessarie per avviare e completare i cantieri, pur sotto l’egida ed il controllo dell’ufficio tecnico comunale che da mesi opera in stretta collaborazione con la struttura del Commissario per la ricostruzione.

Gli 11 cantieri deliberati sono: due in via Costa per importi di 13 milioni e 2,5 milioni; due in via dei Frati 13 e 2 milioni; via Costa 13 milioni; via C. A. Dalla Chiesa per il ponte di Cà Stronchino 1,2; via dei Frati 13; via Lago 15; Via San Martino in Monte 10; via Diavoletti 8 e 3,5; via San Casciano 15; via Foro dei Tigli 3; via dei Frati 2. Modigliana, che ha avuto il finanziamento maggiore, sarà il primo comune a sottoscrivere la convenzione con la Sogesid, per i lavori di ricostruzione della viabilità.

Altre risorse verranno gestite direttamente dall’ufficio tecnico comunale ed assegnate ad enti coi quali si stanno definendo gli atti necessari per l’affidamento dei lavori. "Fra i cantieri assegnati alla Sogesid anche l’appalto per la ricostruzione del ponte di Cà Stronchino – ha spiegato Dardi – per il quale il Comune si è fatto carico della redazione del progetto, affidato allo studio Enser di Faenza e per il quale nei giorni scorsi sono stati acquisiti i pareri necessari a procedere alla validazione del progetto per avviare le procedure per l’affidamento dei lavori. Un intervento che rientra nelle priorità per la ricostruzione del territorio per mettere in sicurezza i collegamenti da e verso Modigliana". Il costo di 2.400.000 euro è stato finanziato con 1.200.000 euro da contributi per la ricostruzione e altrettanti da donazioni finalizzate alla ricostruzione del ponte.

Giancarlo Aulizio