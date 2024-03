Modigliana e PoliMI a confronto

Si è svolta venerdì, promossa dal Comune di Modigliana e dal Politecnico di Milano, la raccolta ai ‘Tavoli d’ascolto’ dei suggerimenti e delle speranze da parte dei cittadini per come dovrà essere la ricostruzione del paese dopo il disastro alluvionale dell’anno scorso. La riunione è durata complessivamente otto ore, con due sessioni di lavoro nella sala Bernabei, il tutto grazie una convenzione sottoscritta tra l’ente e il PoliMI per i comuni della Romagna-forlivese.

Sono stati formati tre gruppi di discussione sui Rischi, Infrastrutture e Futuro di Modigliana. Ogni tavolo con due esperti del Politecnico di Milano, di cui uno addetto a introdurre e guidare la discussione e gli interventi anche ripetuti dei cittadini, un verbalizzante e una decina di partecipanti a titolo privato o in rappresentanza di industrie (Alpi, Aurel, Bellini), cooperative (Kara Bobowski), cantine vinicole (Morresi), imprenditori agricoli e artisti.

La modiglianese Alessandra Zanelli, concittadina, docente di architettura al PoliMi e filo rosso che ha reso possibile l’incontro fra i professionisti milanesi e il comune, coordinatrice del gruppo di ricerca multidisciplinare appositamente creato, ha spiegato che sono qui per dare un contributo, studiare la fragilità del territorio ed essere utili in qualche modo ascoltando tutti.

La prima a intervenire nella sessione plenaria è stata Simona Carloni, in rappresentanza del gruppo sul Futuro del paese. Ha raccontato della vocazione paesana da sempre per industria e agricoltura, l’attrazione turistica che deve prevedere migliori servizi mentre i giovanissimi richiedono un centro di aggregazione e miglioramento delle strutture sportive. Mancano parcheggi, aree di sosta, strutture ricettive e di ristorazione, un’area camper e servono più corse al giorno da e per Faenza. Opportuno un biennio di scuola superiore dedicato a occupazioni nel tessuto produttivo locale.

Sui ‘Rischi’ si sono alternati Luca Nati e Alessandro Liverani, che hanno ricordato come il territorio sia stato dagli anni ’50 quasi completamente abbandonato. E’ stata realizzata una rete sentieristica tabellata importante, ma il prossimo anno ci sarà il Giubileo e molti pellegrini passeranno di qui e nel 2026 sarà il bicentenario della nascita di Silvestro Lega, macchiaiolo nato a Modigliana, eventi che richiedono grande capacità di accoglienza ancora da realizzare.

Sulle ‘Infrastrutture’ è intervenuta Etta Salghini riferendo la difficile accessibilità e la consapevolezza dell’isolamento emerse con questa tragedia. Il ponte Rosso all’ingresso di Faenza è sempre oggetto di lavori di ripristino e per la Riva della Pappona è stato suggerito un viadotto.

Il sindaco Jader Dardi ha chiosato ringraziando tutti gli intervenuti, una cinquantina, ricordando i due eventi eccezionali che hanno devastato il territorio di Modigliana con la caduta il 2-3 maggio di 28 cm di acqua, fenomeno che si registra ogni 200 anni, e il 16-17 maggio addirittura di 60 cm, fenomeno che si realizza ogni 500 anni, quindi un uno due in pochi giorni micidiale. "Dai tavoli sono emersi contributi interessanti – ha detto –, ma bisogna aprirci a una visione più ampia e Modigliana deve risolvere il problema dei rapporti con Faenza".