Modigliana e Tredozio, in arrivo 40 geologi da tutta la regione

Quaranta geologi provenienti da tutta l’Emilia-Romagna si ritroveranno il primo settembre per un’escursione nella valle del Marzeno, nel territorio dei comuni di Modigliana e Tredozio. L’iniziativa è lanciata dall’Ordine regionale dei geologi, al fine di visionare la situazione a quattro mesi dagli eventi.

"A Modigliana sono state calcolate circa 400 frane, 4 ogni km quadrato, che ancora oggi sono impresse sul territorio come cicatrici – dice Paride Antolini, presidente dell’Ordine dei geologi dell’Emilia–Romagna –. Il primo settembre troveremo ancora strade chiuse, ponti crollati, strade con limiti di transito, abitazioni evacuate. Poi ci sono le frane coperte dalla vegetazione".

Si tratta di un primo evento divulgativo nei luoghi coinvolti da uno dei peggiori disastri naturali del dopoguerra. "Per noi geologi sarà un particolare momento per analizzare uno scenario unico nel suo genere e sicuramente meritevole di un approfondimento scientifico – continua Antolini –. L’avvenimento riafferma l’importanza della conoscenza geologica, del lavoro del geologo e della prudenza che si deve sempre adottare negli interventi edificatori. Il paese di Modigliana si è adattato a vivere in una situazione surreale, sperando che le piogge non arrivino e che l’autunno e l’inverno siano clementi".

Il presidente conclude: "Si stanno perdendo settimane, mesi di sole, con le ruspe ferme, perché i Comuni non hanno fondi per saldare i lavori fatti finora e quindi per proseguire. Le vacanze estive sono un tema da telegiornale, i romagnoli dei campi e della montagna continuano a lavorare e a sperare in un autunno senza piogge".