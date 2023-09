Modigliana e Tredozio ripartono cantando ‘Romagna Mia’

Il direttore dell’ufficio scolastico regionale Stefano Versari è venuto ieri a inaugurare l’anno scolastico di 441 studenti dell’istituto comprensivo ‘Silvestro Lega’ di Modigliana e Tredozio: schierati sui gradoni nel piazzale interno delle scuole elementari, al suo arrivo i ragazzi hanno cantato ‘Romagna mia’. "Sono venuto per la prima volta qui, ma volentieri – ha spiegato Versari – perché seppur forlivese di nascita la mia famiglia ha radici a Modigliana e io ne conservo tanti ricordi". Un messaggio ai ragazzi: "La vostra scuola è molto bella e compito degli insegnanti è di farvi crescere, prepararvi a stare insieme, farvi amare le materie e, con voi, renderla ancora più bella". Alla dirigente scolastica Barbara Casadei il compito di fare gli onori di casa: "Aspettiamo i ragazzi per fare con loro esperienze significative e per curare il senso di appartenenza del territorio. Nella scuola media da oggi si applicherà la metodologia Dada: l’aula non è di una sola classe ma è la classe che si sposta nelle altre aule, anche per migliorare lo spirito di orientamento. Quello che è accaduto in questi mesi serva a voi da grandi per fare scelte che favoriscano la cura dell’ambiente".

Ad accogliere Versari i sindaci di Modigliana Jader Dardi e di Tredozio Simona Vietina. Anche Dardi si è rivolto agli alunni: "Più grandi ricorderete sempre questi insegnanti delle elementari e delle medie, perché andare a scuola è bello e importante". Poi ha regalato a Versari la riproduzione della statua dell’illustre concittadino don Giovanni Verità. Vietina ha esortato i ragazzi a fare "un percorso bellissimo verso la conoscenza, studiare rende consapevoli di dove volete andare, di cosa vorrete fare da grandi. Dovete amare la scuola".

Giancarlo Aulizio