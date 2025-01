Modigliana, ecco i belli del paese. Quattro giovanissimi sul podio

I quattro belli di Modigliana sono stati premiati allo Zoc ed Nadel venerdì scorso: nessuno di loro se lo aspettava, ma tutti ne sono rimasti contenti. La premiazione si è tenuta durante la tradizionale manifestazione in una piazza Matteotti gremita soprattutto di giovani in attesa di vedere i loro coetanei indossare le fasce dei vincitori.

L’organizzazione era del ‘Moto Club Modigliana’ col presidente Matteo Ortelli, in collaborazione con l’azienda ‘Bellini Tiziana S.r.l. we care connect’ della presidente Morena Palli.

Il primo premio della ‘Bella del paese’ è stato assegnato a Emma Bertazzoni con 73 voti. La 19ennem studentessa al primo anno della facoltà di Farmacia all’Università di Bologna, entrerà così a far parte della tradizione familiare perché farmacista lo è il padre e lo era il nonno, in quella esistente in paesem in piazza don Giovanni Minzoni. "Esco con gli amici – spiega Emma – frequento una palestra e sono fidanzata". Seconda classificata la 18enne Alessia Mengolini con 62 voti. "Studio design al liceo artistico di Faenza, mi piace stare all’aperto con i miei due cani, dipingere e condividere con gli amici il tempo libero. Sono fidanzata". Angelica Giuliani è la terza premiata con 38 voti. La 21enne è al terzo anno di laurea in mediazione linguistica e interculturale all’Università di Bologna dove studia tedesco, spagnolo e arabo. "Attualmente frequento l’Erasmus in Spagna a Bilbao, mi piace cucinare, ascoltare musica e viaggiare. Sono single".

Il mister è Nicola Biondi con 27 voti: ha 20 anni ed è alto 1,85. "Ho studiato all’istituto alberghiero di Riolo Terme e attualmente lavoro come cuoco alla residenza per anziani ‘Quisisana Modigliana’, gioco a calcio e mi piace divertirmi con i miei amici, quelli che ci sono nel momento del bisogno. Sono single". Alla premiazione era presente il padre Andrea.

Giancarlo Aulizio