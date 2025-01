Modigliana, ecco ’i più belli’ del paese

Lo Zoc ed Nadel di Modigliana, in piazza Matteotti, grazie alla Pro loco prosegue la sua attività di luogo d’incontro e il ceppo torna a rappresentare quel focolare acceso per ospitare il maggior numero di persone. Stasera tutti in attesa per premiare la bella e il bello del paese, frutto della raccolta di preferenze attuata nelle settimane precedenti. Organizzazione Moto Club Modigliana e Tiziana Bellini, specializzata in prodotti e servizi legati alla subfornitura elettronica ed elettromeccanica, che cucineranno penne di Briccola e stufato. Sabato ad offrire la cena saranno la BIMP, azienda di sfogliati, tranciati e bordi di legno, insieme ai Fratelli Ferri, trattoristi locali molto indaffarati nel territorio dal maggio 2023 causa frane e smottamenti. Menù dalle 19 a base di polenta, pasta, salsiccia, pancetta e vin brulé e musica con ‘I D-Vago’.

Domenica chiusura con il Comitato dei Genitori che dalle 17 organizza la Befana in piazza con regali per tutti i bambini e dalle 19 cena a cura della Confartigianato con pasta e fagioli, carne in graticola, dolci caserecci e intrattenimento musicale con Alberto Folli. Alle 21 sorteggio dei buoni acquisto legati alla vendita di prodotti locali ‘Fortuneda! La spesa mugianesa’. Lunedì si smonterà tutto.

Giancarlo Aulizio