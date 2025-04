Modigliana, ecco la mostra collettiva. In arrivo anche la ’City Run’

In attesa della tradizionale Festa del Sangiovese prevista a Modigliana dal 25 al 27 aprile, e del prevedibile afflusso di visitatori tra oggi e domani, proseguono due importanti iniziative. La prima è la mostra collettiva ‘Arte a palazzo Borghi’ in piazza Pretorio, promossa dall’associazione Ics Fectori Art, con 37 artisti e 90 opere esposte, e apertura anche i festivi dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 fino al 5 maggio.

"Durante l’inaugurazione – ha spiegato Idilio Galeotti, presidente di Ics Fectori Art – con il cantautore Roberto Budrioli, il sindaco Jader Dardi e l’assessore alla cultura Sabrina Samorì, abbiamo confermato che parte del ricavato della mostra andrà come contributo al film ’La Filanda’ che dal prossimo mese si girerà nel nostro bel borgo medievale". Mentre la ‘Modigliana City Run’, gara non competitiva giunta alla seconda edizione si svolgerà il 16 maggio, con partenza dalla centralissima piazza Matteotti, ma con la raccolta delle iscrizioni che, partite il primo aprile, vedranno dal primo maggio aumentare la quota da 10 a 15 euro per partecipante. Ad oggi i partecipanti sono 339 dei quali 80 iscritti alla corsa dei 10 km e i restanti camminatori per i 5 km della ‘Family run’, compresi bambini under 10, donne e uomini; saranno anche coinvolti una cinquantina di volontari fra iscritti alle gare e in attività operativa sui percorsi.

"L’obiettivo minimo degli organizzatori – secondo Marco Caputo – è raggiungere quello dell’anno scorso di 409 ma vorremmo arrivare a 500 iscritti dato che abbiamo preparato 500 pacchi gara e 500 medaglie per i partecipanti. Inoltre nel fine gara ci saranno pasta, pizza, party e gelato per tutti".

Giancarlo Aulizio