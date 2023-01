Modigliana, festa per la nuova sede della ‘Bauci’ e live painting

L’attività culturale e sociale della comunità modiglianese continua anche dopo le feste con v arie iniziative in questo mese. La ‘Bauci Città’, piccola libreria indipendente e laboratorio di incisione e serigrafia, si trasferisce domani in via Saffi 28, esattamente a venti passi dalla vecchia sede e invita tutti alle ore 16 a festeggiare la nuova avventura con l’inaugurazione di locali molto più spaziosi e fruibili.

E’ previsto un live painting, ossia una performance artistica visiva di pittura dal vivo, a cura di Samuele Canestrari, Gioia Gurioli e Paolo Cola. I primi due sono i coniugi titolari della libreria che aperta da poco più di un anno, vi hanno dato un forte impulso grazie anche alla presentazione continua di libri e autori. L’ultima in occasione di un pranzo allo ‘Zoc ed Nadel’ (nella foto), in piazza Matteotti quando, di fronte a un pubblico molto interessato e composto anche da forestieri, hanno illustrato due graphic novel: ‘Malanotte’ (Coconino Press) di Marco Taddei e Laura Camelli detta La Came, e ‘Il battesimo del porco’ (MalEdizioni) di Marco Taddei e Samuele Canestrari.

Domenica alle ore 17 al ‘Nuovo Teatro dei Sozofili’ di Modigliana andrà in scena il primo spettacolo a cura di Sciroppo di Teatro 23: ‘Jack e il fagiolo magico’. Una storia tra terra e cielo della compagnia ‘La luna nel Letto’ per un progetto destinato a bambine, bambini e famiglie (prenotazioni al 348.1544901).

Grazie infine al Bando Erasmus + ‘Made in Europe5’– la cooperativa sociale modiglianese Kara Boboswki assegna 11 mobilità di cui 7 della durata di tre mesi (Spagna e Malta) a diplomati 2022 e 4 di due settimane a giovani con bisogni speciali (disabilità fisica eo cognitiva, problemi di salute, disturbi dell’apprendimento) diplomati anch’essi nel 2022 o che lo saranno nel 2023; la scadenza per l’invio delle candidature è il 20 gennaio (tel. 0546.940259).

Sono intanto partiti i lavori per la realizzazione dei nuovi bagni pubblici nei locali dell’ex garage della polizia municipale, al piano terra del palazzo comunale in piazza don Minzoni a Modigliana, tenuto conto che gli altri nella vicina piazza Mazzini non sono utilizzati da anni. Tre servizi igienici attesi di cui uno accessibile alle persone con disabilità motoria.

Giancarlo Aulizio