Modigliana festeggia i suoi medici di base

E’ stata una giornata speciale quella trascorsa presso l’agriturismo ‘Cento Tigli’ dai quattro medici di base di Modigliana andati in pensione negli ultimi anni: Giancarlo Aulizio, Rosanna Cambiuzzi, Patrizio Mazzolini e Anna Maria Valtancoli, festeggiati, ringraziati e applauditi per l’attività pluridecennale svolta a favore della comunità.

L’iniziativa conviviale denominata ‘Grazie dutùr!’, promossa dal locale Gruppo Alpini, si è svolta a pranzo alla presenza del sindaco Jader Dardi, dell’assessore alla sanità e sociale Giuseppe Travaglini e di un’ottantina di ex assistiti. Collegato dal Portogallo dove risiede da anni anche il collega Vincenzo Giordano, pensionatosi nel 2016, ha salutato i presenti. Per ricordare la giornata è stata consegnata a ciascun medico da un alpino una ceramica dell’artista modiglianese Giorgio Cavina, raffigurante due medici in ambulatorio e alle spalle un quadro con il simbolo del paese la ‘Rocca dei Conti Guidi’ o ‘Roccaccia’.

Cesare Samorì, capogruppo degli Alpini, ha fatto gli onori di casa ringraziando anche a nome dei concittadini i camici bianchi per "il lavoro svolto con professionalità e disponibilità". Lo stesso ha fatto il sindaco Dardi "per doveroso ringraziamento all’idea degli Alpini, ai medici per l’attività svolta e ai presenti", omaggiando ciascuno con una ceramica dell’artista modiglianese Giovanni Gurioli che riporta in bassorilievo il simbolo ‘SPQM – Città di Modigliana’.

Chiamato per un intervento anche a nome dei colleghi, Aulizio ha ricordato gli anni ’90 e successivi che portarono a Modigliana due esperienze pilota poi imitate in tutto il Paese, tanto da entrare nel Piano Sanitario Nazionale per la programmazione dei servizi territoriali. Nel 1996 nei locali dell’ex ospedale ‘Poveri di Cristo’ nasceva il Country Hospital, in seguito Ospedale di Comunità, che prevedeva la presa in carico dei loro assistiti che, non avendo necessità di essere ricoverati in ospedale ma non potendo essere seguiti a domicilio, potevano avere le cure necessarie in un ambiente riconvertito gestito dai loro medici di famiglia. In seguito, nel 2007, tutti i medici di base trasferirono lì i loro ambulatori realizzando la prima Casa della Salute, dove gli assisti avevano accesso in un’unica sede a tutti i servizi socio-sanitari erogati in loco.