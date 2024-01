Modigliana, Fratelli d’Italia ha il candidato

Si sono accesi anche a Modigliana i motori delle forze politiche per le prossime elezioni amministrative di giugno, ma le macchine devono ancora partire con i nomi dei candidati. Lo stesso sindaco Jader Dardi, nell’intervista di ieri sulle nostre pagine, si è preso "qualche giorno per sciogliere la riserva", anche se sono tutti convinti che si ricandiderà.

Partiamo proprio col Pd, il partito del già capolista di ‘Viviamo Modigliana’, 489 voti e 22% in paese alle ultime elezioni politiche del 2022 alla Camera, quindi le più recenti. Come riferito da alcuni iscritti, visto che da quattro anni non sono più state elette le cariche, "si è ancora in una fase di valutazione sul da farsi in attesa della conferma del rinnovato impegno del primo cittadino". L’altra gamba di una eventuale lista di centrosinistra, il M5S, 224 voti e 10,1%, non ha mai avuto referenti locali.

Il partito più votato a Modigliana alle elezioni politiche fu Fratelli d’Italia, con 612 voti e 27,5%. Pietro Vinci e Micaela Pazzi ne sono i referenti. "FdI a Modigliana non ha una vera e propria segreteria – spiega Vinci – in quanto non esiste ancora un circolo ufficiale, ma c’è un certo numero di iscritti, per cui Micaela e io siamo i referenti. In vista delle prossime elezioni amministrative abbiamo già individuato una persona disponibile per candidarsi a sindaco. Ne sono stati informati il responsabile provinciale e il coordinatore regionale, che ci hanno dato il loro ok. Ci sono stati incontri separati con le altre forze politiche del territorio, Lega e FI, a cui abbiamo comunicato la nostra decisione". Per quanto riguarda lui stesso, "non sono disponibile a una mia presenza in lista – precisa –, ma abbiamo persone di rilievo che lo sono".

Sempre nel centrodestra Chiara Bonfante, capogruppo consigliare della ‘Lista civica Modigliana con Voi’ e segretaria locale della Lega Salvini Premier, 280 voti e il 12,6% l’ultima vola alle urne, alle politiche, si candiderà nuovamente? "Sono a disposizione per creare una lista che possa correre alle prossime amministrative. Il centrodestra esprimerà unito le candidature prendendo in considerazione tutte le persone che hanno dichiarato la loro disponibilità, anche non appartenenti ad alcun partito, capaci di affrontare la ricostruzione del nostro territorio con dedizione e buona volontà. Penso soprattutto ai tanti giovani capaci e meritevoli che vorranno impegnarsi per il loro futuro nel nostro paese. Ancora non ci sono candidature ufficiali. Stiamo lavorando".

Forza Italia, 123 voti e il 5,5% nella precedente consultazione elettorale, è senza un referente locale, ma Rosaria Tassinari, parlamentare e coordinatrice regionale, già sindaco di Rocca San Casciano, spiega: "Abbiamo dei tesserati e come coordinatore provinciale Giuseppe Bettini di Cesena. Abbiamo le nostre persone e stiamo lavorando con il centrodestra per trovare il candidato migliore. Ci stiamo radicando sul territorio – conclude – già dal nostro congresso provinciale".

Chiudiamo con Maria Cristina Rossi, capogruppo consiliare della ‘Lista Civica Modigliana Futura’, già assessore ai lavori pubblici della precedente amministrazione col centrodestra: "Una cosa è certa: la Modigliana che oggi si presenta alle amministrative mostra un paese che ha bisogno di competenze, capacità progettuali e organizzative, di un vero spirito di servizio, elevarsi al di sopra dei giochi della politica di paese e avere una visione alta, lungimirante per scansare quei disegni meschini, di omuncoli intenti a raccattare voti senza riflettere sulle necessità vere, sulla serietà del momento. Se ci saranno giochi a tavolino tanto per vincere non porteranno bene al futuro di Modigliana".

E Maria Cristina Rossi stessa cosa farà? "In un momento come questo, i prossimi cinque anni sono importantissimi. Per il momento sto alla finestra. Spero ci siano ancora delle persone intelligenti e costruttive che si possano valutare. Se questi nomi troveranno concretezza deciderò, mossa nelle mie intenzioni sempre e comunque per il bene di Modigliana".

x