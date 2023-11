Modigliana, i ragazzi mettono le ’mani in pasta’

Nella mattina di ieri al mercato coperto di Modigliana si è svolta un’iniziativa che ha visto coinvolte le classi terze delle scuole medie dell’istituto comprensivo di Modigliana e Tredozio, in collaborazione con l’Istituto Alberghiero di Riolo Terme per un’attività di orientamento scolastico basata sulla sperimentazioe che si chiama ‘Mani in pasta’.

Gli alunni hanno realizzato qualcosa di culinario come open day orientativo della scuola. L’Istituto di Riolo Terme lo ha fatto esclusivamente per la scuola della vallata del Tramazzo. "Una bella iniziativa – ha commentato il sindaco Jader Dardi – con i ragazzi delle terze medie che, sotto la guida degli insegnanti e degli studenti dell’Alberghiero, hanno messo le ‘mani in pasta’".

I ragazzi hanno preparato il pranzo che poi hanno consumato nei locali dell’ex mercato coperto. "Un modo diverso – prosegue il sindaco Dardi – di fare formazione, ma capace di coinvolgere tutti i ragazzi. Agli insegnanti il merito di avere voluto e organizzato questa bella iniziativa di formazione e di indirizzo scolastico e agli studenti i complimenti per essersi messi in gioco e partecipato con entusiasmo".

Questa bella mattinata si è conclusa con uno scambio di impressioni da parte dei ragazzi di Modigliana che frequentano l’Istituto Alberghiero che hanno commentato insieme l’esperienza.

Giancarlo Aulizio