Modigliana, il medico di base Mazzolini lascia dopo 40 anni

Oggi, dopo 40 anni di attività a Modigliana e per molto tempo anche a Tredozio, sarà l’ultimo giorno di lavoro del dottor Patrizio Mazzolini, che chiuderà stasera il proprio ambulatorio nella Casa della salute.

Laureatosi in Medicina e Chirurgia a Bologna, specializzato in malattie infettive ed in igiene e medicina preventiva, medico di medicina generale convenzionato da 1983, Mazzolini era l’ultimo medico in attività di quelli che, nel lontano 1996, inaugurarono il Country hospital poi diventato ospedale di comunità imitato in tutto il Paese.

Dal gennaio 2018 era coordinatore della Medicina di gruppo ‘Valle del Tramazzo’. Molto apprezzato dai suoi numerosi pazienti e dai colleghi si dedicherà ‘ad un sano pensionamento’.

g.a.