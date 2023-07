Modigliana, il Mu.Ve. riparte di slancio

E’ scatenato nel post alluvione il Mu.Ve - Museo vescovile di Modigliana, in piazza Cesare Battisti, che in due giorni promuove tre diversi eventi. Col patrocinio del Comune di Modigliana e il contributo dell’Accademia degli Incamminati, sarà inaugurata domani alle ore 21 la personale mostra di Bruno Samorì ‘Il gioco dei frammenti 2023 - La scelta’, visitabile fino al 17 settembre con apertura: sabato: ore 10-12 16-19; domenica: 10-12 17-20."Nelle sue opere montaggi eterogenei e a-temporali, intrecciano la dimensione naturalistica con quella astratta, la realtà con la finzione, il presente con il passato. – afferma Silvia Samorì, responsabile del Mu.Ve. – Il mondo della fotografia incontra e dialoga con quello dell’arte".

Nello stesso giorno e fino al 29 ottobre: ’900 d’arte a Modigliana il Mu.Ve. incontra la Pinacoteca comunale’. Il museo vescovile apre al pubblico la sua sezione permanente di arte contemporanea, arricchita da una scelta di dipinti del ‘900 delle collezioni comunali: sei opere appartenenti alla donazione Liverani custodita in pinacoteca e altre tre dell’artista Vincenzo Stagnani. L’orario di apertura del museo del vescovado, nella giornata di domenica è dalle 17 alle 20, coinciderà con quello delle istituzioni culturali del Comune, Museo don Giovanni Verità e Pinacoteca, per consentire ai visitatori di poter godere delle bellezze artistiche e storiche della cittadina in tutta la loro pienezza. Per informazioni e prenotazioni, visite di gruppo fuori orario: 347.5571748 e [email protected]

Infine la sezione modiglianese del Cai – Club Alpino Italiano di Faenza e il Mu.Ve., presso il vescovado o se il tempo sarà favorevole nel campo sportivo dietro la chiesa, terranno sabato alle ore 20,45 una riunione all’insegna del territorio tra musica, natura, cammini, poesia intitolata: ‘Il dono del Creato, una serata per ripartire’. Previsti numerosi interventi con Roberto Budrioli e Mary Rock per musica e canto; Alberta Tedioli, letture di poesie; Luciano Albonetti con Viae Misericordiae & Cammini sacri; Massimiliano Pitea, guida ambientale ed escursionista, col video ‘La valle del Tramazzo, un gioiello nascosto’; Patrizio Maccolini sulla ‘Civiltà dei sentieri. Un’esperienza plurisecolare per pensare l’orizzonte’. Concluderà Luca Nati, responsabile del gruppo modiglianese della sezione Cai di Faenza, mostrando il video di presentazione dei ‘Sentieri’ di Modigliana, realizzato da Nicolas Galeotti.

Giancarlo Aulizio