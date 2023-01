"Modigliana, in arrivo gli infermieri a domicilio"

di Giancarlo Aulizio

Al problema dell’allontanamento della Mike di riferimento di Faenza, spostata a Cotignola di Lugo – che però potrebbe essere ripristinata viste le innumerevoli proteste nei confronti dell’Ausl Romagna da parte di tanti sindaci, anche per la soppressione delle altre due Mike a Meldola e Rimini – nella vallata del Tramazzo, i residenti di Modigliana e Tredozio aggiungono la preoccupazione per la riduzione dei servizi sanitari.

Infatti nella Casa della salute modiglianese che ospita anche i ricoverati nell’Ospedale di comunità (Os.Co.), la radiologia è chiusa da tre anni per mancanza di un pezzo e due indispensabili ambulatori specialistici sono stati soppressi.

E’ lo stesso sindaco Jader Dardi a far luce sul futuro dei due ambulatori di ginecologia e diabetologia "Sulla Casa della salute sono previsti importanti interventi di ristrutturazione e di valorizzazione condivisi dall’Ausl che la indica come un punto di valore sanitario del territorio – afferma il sindaco –. E grazie all’esperienza maturata dal personale sanitario nella emergenza Covid a Modigliana verrà avviato, primo territorio nel Distretto sanitario, il servizio infermieristico domiciliare che avvicina il servizio sanitario ai cittadini e si affianca alla permanenza degli ambulatori già presenti, alcuni dei quali hanno risentito della carenza del personale medico, ma per i quali mi risulta si siano già avviate le procedure per la ricerca del personale".

Per quanto riguarda, invece, le sorti della radiologia, "rientra nell’ambito del progetto di valorizzazione della Casa della salute e ho notizia – continua Dardi – dell’ottenimento di un finanziamento nell’ambito dei fondi Pnrr che riguarda l’acquisto e il mantenimento delle attrezzature sanitarie anche per la nostra struttura".

A quando invece l’apertura del poliambulatorio gestito dalla cooperativa ‘Luna Azzurra’, recentemente annunciata? "Progetto importante per ripristinare l’attività poliambulatoriale convenzionata – conclude il sindaco – per il quale ci siamo attivati con la cooperativa che gestisce la nostra Casa di riposo, chiedendole di impegnarsi nella riattivazione di un servizio che ha dato e può dare risposte ai bisogni sanitari del territorio e, come avviene per gli ambulatori presenti nella Casa della Salute, diventare punto di riferimento anche per cittadini di altri comuni. La domanda di autorizzazione è stata presentata in Regione per completare il percorso di autorizzazioni e sono stati eseguiti interventi sulla vecchia struttura che, mi auguro, potrà essere al più presto riattivata".