Modigliana, in scena ‘Le sorelle Robespierre’

Al Teatro dei Sozofili di Modigliana in piazzale Berlinguer 22, domani sera alle ore 21 appuntamento con ‘Le sorelle Robespierre’, con Alessandro Fullin e Simone Faraon. Fullin, che firma testi e regia, si è inventato un viaggio nel periodo del Terrore dove due nobildonne, madre e figlia, condannate alla ghigliottina, dialogano fra loro con un risultato davvero spassoso. Durante la rivoluzione francese, la duchessa Adalgisa De Parure, interpretata da Alessandro Fullin, attende in carcere la sua fine insieme alle due figlie, la maggiore delle quali, Iole, avvenente e dai facili costumi, è affidata all’interpretazione di un manichino ‘per questioni di budget’. Mentre Faraon è la duchessina in età da matrimonio, zitella e bruttina, vessata dalla madre megera. "Ho realizzato un falso storico – commenta Fullin – perché siamo nel 1789, ma la Rivoluzione è ambientata a Trieste". In prigione la duchessa e le due figlie si fanno coraggio, rimpiangono la loro vita spensierata, sperano nell’arrivo della grazia ma, soprattutto, si fanno a pezzi con rivelazioni crudeli e sconvolgenti che suscitano ilarità nel pubblico per le ricorrenti situazioni divertenti e impreviste. Info: 348.1544901; www.ater.emr.it.

Giancarlo Aulizio