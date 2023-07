Modigliana, lavori al ponte "Servono fondi per riaprire"

"Abbiamo poco tempo per intervenire, perché se non arrivano risorse, al termine dell’estate saremo di nuovo in emergenza". Così il sindaco di Modigliana, Jader Dardi, nella recente riunione in municipio, con i rappresentanti delle associazioni di categoria, consiglieri comunali ed enti interessati, sui lavori di ripristino della viabilità compromessa in tutte le strade per l’alluvione. In particolare il collegamento col fondovalle verso e da Faenza: con la riva della Pappona franata sulla Sp 20, per il cui ripristino si parla di un viadotto dal costo di svariati milioni, oggi percorribile a senso unico alternato e tonnellaggio limitato; poi la strada comunale di via Carlo Alberto dalla Chiesa, interrotta nel ponte di Cà Stronchino sul fiume Marzeno, in parte crollato per la piena. Luigi Samorì, presente all’incontro, è ingegnere esperto in geotecnica e opere speciali di fondazione e da 29 anni in forza a Enser Srl incaricata del progetto di cui Samorì è il responsabile di commessa.

Perché il ponte è crollato?

"Nei ponti le fondazioni delle pile e delle spalle soffrono problemi di ‘scalzamento’ per diversi problemi: abbassamento o innalzamento dell’alveo in prossimità del ponte; erosione generalizzata da restringimento della sezione idraulica per la presenza delle pile del ponte o per l’accumulo di tronchi e ramaglie contro le pile con aumento della velocità della corrente. Infine, l’erosione localizzata alla base delle pile o spalle per deviazione e concentrazione del deflusso della corrente con aumento locale della velocità.

Tutto questo che conseguenze crea?

"Quest’ultimo processo provoca vortici a ‘ferro di cavallo’ e ‘fosse di erosione’, causa di danneggiamenti o crolli dei ponti durante le piene. Nel nostro caso il fenomeno di ‘scalzamento da erosione localizzata’, ha fatto crollare la fondazione della spalla verso Faenza".

Quanto era lungo il ponte e che intervento è previsto?

"L’intera lunghezza è 84 metri e le parti crollate sono lunghe 28, circa un terzo del ponte. Si prevede il ripristino con una nuova spalla posizionata più a sinistra rispetto a prima, con la luce della nuova campata che diventerà 30 metri, prima 13,40, quindi migliore per le prossime piene". Quanti professionisti sono impegnati nel progetto e che caratteristiche avrà?

"Sono cinque: quattro ingegneri, un geotecnico, tre strutturisti e un geologo. Il nuovo ponte sarà sempre a quattro campate sulle stesse tre pile esistenti e su due spalle, una nuova e l’altra originaria, ma la lunghezza complessiva dell’implacato diventerà 70 metri rispetto ai 54 originari. Sulla parte restante del ponte sarà fatto un consolidamento strutturale delle tre pile".

Quanto costerà il progetto, in parte finanziato da donazioni?

"Gli interventi definiti sono l’80-85% dell’intero progetto e il costo per le sole lavorazioni è di 750.000 euro; la stima finale porterebbe a circa 900.000 euro cui si aggiungeranno spese di direzione lavori, sicurezza, collaudo, costi di prove e accertamenti sui materiali e altri oneri per un costo di circa 1.200.000 euro".

Quando sarà consegnato il progetto all’amministrazione comunale?

"Il progetto esecutivo appaltabile sarà consegnato a fine agosto. Il cronoprogramma ne prevede la realizzazione in 3-4 mesi".

Giancarlo Aulizio