Modigliana, Lega e Willop aprono le Feste dell’800

A Modigliana le ‘Feste dell’800’ prevedono oggi il primo evento propedeutico alle celebrazioni del bicentenario della nascita del pittore locale Silvestro Lega (1826-1885), che proseguiranno nel weekend.

Infatti, alle 18, nell’ex chiesa di San Rocco in piazza Pretorio sarà inaugurata la mostra personale di Filippo Bruno, in arte Willop, intitolata ‘1 Lega e 36 Willow’, a cura di Eugenio Bitetti, direttore della ‘Galleria 70’ a Milano. L’evento è stato presentato ieri di fronte a un quadro di Lega intitolato ‘Ritratto di ragazza’ del 1893, proveniente da collezione privata e alle 36 opere di Willop, milanese di nascita ma modiglianese di radici (da parte della mamma) e ora di residenza. Per l’Accademia degli Incamminati era presente il segretario Giuseppe Mercatali, mentre il sindaco Jader Dardi ha spiegato che "questa mostra rappresenta la nostra volontà di aprire un dialogo fertile tra passato e presente, tra la grande eredità dell’Ottocento e i linguaggi del contemporaneo. L’inizio di un percorso che si svilupperà nel corso nel prossimo anno e mezzo, coinvolgendo tutte le arti, dalla pittura alla musica, dal teatro alla performance, in un confronto vivo e aperto tra tradizione e innovazione".

L’assessore alla cultura e turismo Sabrina Samorì si è chiesta: cosa accade quando si confrontano due linguaggi, in questo caso artistici, apparentemente inconciliabili? "Pur appartenendo a epoche e correnti profondamente differenti – ha spiegato – Lega esponente del movimento macchiaiolo e Willow artista italiano associato al Neo-Pop, classe 1978, rappresentano entrambi il reale e il quotidiano con uno sguardo critico e poetico". Il curatore Bitetti è partito da una citazione di Igor Stravinskij: "In arte, come in ogni cosa, si costruisce soltanto su un terreno che resiste: ciò che non consente appoggio, non consente neppure movimento. La mia libertà sarà tanto più grande e profonda quanto più strettamente limiterò il mio campo d’azione e quanto più numerosi saranno gli ostacoli di cui mi circonderò. Ciò che mi toglie un ostacolo mi toglie una forza". Arricchendo la mostra di Willop con un’opera di Lega "si è cercato un ostacolo impervio – ha spiegato Bitetti–. Una mostra coraggiosa e importante che mette a confronto artisti di epoche diverse".

L’artista si è dichiarato "molto orgoglioso di questa operazione particolare, una sfida non da poco che mi ha fatto fare un salto di qualità. Con la possibilità di alzarmi e salire di un gradino facendo un lavoro su me stesso. Le opere esposte sono state create appositamente e la loro disposizione ha un senso, ho molto coinvolto il curatore e non ho fatto ‘il verso’ – ha concluso – ad opere esistenti".

Giancarlo Aulizio