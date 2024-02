Modigliana, lettura targhe: verso la definitiva installazione delle telecamere

A marzo dello scorso anno a Modigliana furono effettuati i primi sopralluoghi da parte dei tecnici della ditta esecutrice, per il posizionamento delle telecamere di controllo per la videosorveglianza e l’installazione dei varchi di lettura targhe, prioritario obiettivo per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di criminalità. Finalmente, nei giorni scorsi, in Comune a Modigliana si è svolto un incontro con i rappresentanti dell’impresa che ha eseguito i lavori, "pressoché ultimati ed eseguiti sulle basi delle indicazioni concordate col Comando della stazione dei Carabinieri – ha spiegato il sindaco Jader Dardi – presenti all’incontro assieme al Comandante della Polizia locale dell’Unione".

Sono state individuate altre postazioni su cui saranno posizionate le telecamere per aumentare sicurezza e controllo e sono stati esaminati gli adempimenti necessari alle autorizzazioni per attivare impianti che comprendano l’installazione dei varchi di accesso e lettura targhe. Le immagini potranno essere accessibili solo ai rappresentanti delle forze dell’ordine".

Giancarlo Aulizio