Modigliana, l’ufficio postale rinnovato con lo ‘Smart Building’

Poste Italiane continua nell’ammodernamento dei propri uffici nel Forlivese. In tale ambito l’azienda ha provveduto a installare a Modigliana il sistema ‘Smart Building’, che rende l’ufficio postale più efficiente e sostenibile. Si tratta di "un sistema – si legge nella note di Poste – di monitoraggio e gestione integrata, intelligente e automatizzata degli impianti nell’ufficio postale, che garantisce l’ottimizzazione del consumo energetico, con aumento del comfort di clientela e personale".

Nel dettaglio "il sistema utilizza dispositivi, sensori e attuatori ed effettua un monitoraggio costante della temperatura e dei parametri ambientali, attivando o disattivando autonomamente luci e riscaldamento/raffreddamento in base alle condizioni rilevate. L’illuminazione e la temperatura vengono adattate alle reali necessità dal sistema; viene così garantito un ambiente di lavoro più sostenibile ed efficiente, eliminando sprechi energetici e abbattendo le emissioni di sostanze nocive". Con ‘Smart Building’ è previsto un risparmio medio del 15% sui consumi di energia elettrica e del 10% su quelli di gas. Il sistema consente poi di programmare e gestire gli impianti da remoto, aspetto importante anche per l’efficienza manutentiva.

"Si rafforza così l’impegno di Poste Italiane – continua la nota – verso la sostenibilità ambientale, economica e sociale. Un percorso iniziato nel Forlivese con ‘Progetto Led’ di sostituzione delle lampade a fluorescenza con lampade led che ha ridotto del 50% i consumi di energia elettrica dell’illuminazione con un notevole risparmio dei costi di manutenzione".

