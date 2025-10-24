Amor di patria
Sergio Gioli
Amor di patria
Forlì
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente bimbo mortoQuando finisce cantiere tramPupi AvatiIl dono del profOlio MarcheRistoranti Gambero Rosso
Acquista il giornale
CronacaModigliana, l’ufficio postale rinnovato con lo ‘Smart Building’
24 ott 2025
GIANCARLO AULIZIO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Forlì
  3. Cronaca
  4. Modigliana, l’ufficio postale rinnovato con lo ‘Smart Building’

Modigliana, l’ufficio postale rinnovato con lo ‘Smart Building’

Installato il sistema che rende più sostenibile l’ambiente, regolando e abbassando i consumi di elettricità e gas.

Installato il sistema che rende più sostenibile l’ambiente, regolando e abbassando i consumi di elettricità e gas.

Installato il sistema che rende più sostenibile l’ambiente, regolando e abbassando i consumi di elettricità e gas.

Per approfondire:

Poste Italiane continua nell’ammodernamento dei propri uffici nel Forlivese. In tale ambito l’azienda ha provveduto a installare a Modigliana il sistema ‘Smart Building’, che rende l’ufficio postale più efficiente e sostenibile. Si tratta di "un sistema – si legge nella note di Poste – di monitoraggio e gestione integrata, intelligente e automatizzata degli impianti nell’ufficio postale, che garantisce l’ottimizzazione del consumo energetico, con aumento del comfort di clientela e personale".

Nel dettaglio "il sistema utilizza dispositivi, sensori e attuatori ed effettua un monitoraggio costante della temperatura e dei parametri ambientali, attivando o disattivando autonomamente luci e riscaldamento/raffreddamento in base alle condizioni rilevate. L’illuminazione e la temperatura vengono adattate alle reali necessità dal sistema; viene così garantito un ambiente di lavoro più sostenibile ed efficiente, eliminando sprechi energetici e abbattendo le emissioni di sostanze nocive". Con ‘Smart Building’ è previsto un risparmio medio del 15% sui consumi di energia elettrica e del 10% su quelli di gas. Il sistema consente poi di programmare e gestire gli impianti da remoto, aspetto importante anche per l’efficienza manutentiva.

"Si rafforza così l’impegno di Poste Italiane – continua la nota – verso la sostenibilità ambientale, economica e sociale. Un percorso iniziato nel Forlivese con ‘Progetto Led’ di sostituzione delle lampade a fluorescenza con lampade led che ha ridotto del 50% i consumi di energia elettrica dell’illuminazione con un notevole risparmio dei costi di manutenzione".

Giancarlo Aulizio

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata