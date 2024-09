Modigliana, mostra dedicata al ’Cantico delle creature’ nel museo del vescovado

A Modigliana s’inaugura alle 20,30 al Mu.Ve. la mostra collettiva d’arte ‘Il Cantico delle Creature’ visitabile fino al 22 settembre. L’esposizione comprende oltre 50 realizzazioni di artisti di Alfonsine o modiglianesi come Giorgio Cavina, Antonia Salghini, Angela Cantagalli, Matteo Quadalti, Grazia Ciampaglione, ma anche di Cotignola (Loris Dirani), Fusignano (Cristina Mazzotti) e del gruppo Ucai (Unione cattolica artisti italiani), esposte nel museo d’arte contemporanea del vescovado, in piazza Cesare Battisti 12.

Don Massimo Goni (nella foto), attuale parroco di Alfonsine e in precedenza di Modigliana, introdurrà l’evento per ‘Riscoprire il Cantico delle Creature’. Il Cantico (Canticum o Laudes Creaturarum), più noto come Cantico di Frate Sole, fu composto da Francesco d’Assisi intorno al 1224, due anni prima della morte, ed è uno dei più antichi testi poetici della letteratura italiana.

Orari di apertura della mostra: sabato e domenica ore 17-19. Per informazioni e prenotazioni telefono 347.5571748 o 347. 8915176.

Giancarlo Aulizio