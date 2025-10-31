Il mistero di Modigliana: museo depredato per anni, spariti quadri milionari

Modigliana (Forlì), 31 ottobre 2025 – Gilberto Bernabei nel 1959 ha un’idea. Sindaco plenipotenziario, per decenni attendente primario di Andreotti, eletto per 34 anni consecutivi sotto l’egida dello Scudocrociato, Bernabei s’inventa un premio rivolto a pittori contemporanei. Lo intitola a Silvestro Lega, genius loci di Modigliana, triumviro dei macchiaioli. La creazione di Bernabei (che andrà avanti fino al ’68) dopo quasi settant’anni s’è tramutata in un mistero: dalle stanze della Pinacoteca comunale, dedicata al gran macchiaiolo modiglianese, sono svaniti nel nulla nel corso degli anni “decine di quadri, per un valore di milioni di euro”, dice l’attuale sindaco Jader Dardi.

Ai detective dei carabinieri, tutta Modigliana – castrum romanico e poi ravennate, rocca appenninica al confine con la toscana Marradi, infine inglobata nel territorio forlivese – sembra un labirinto. Nelle ultime settimane i monument’s man dell’Arma hanno raccolto informazioni parlando con decine di ex funzionari e dirigenti pubblici e maggiorenti della città, con l’obiettivo di capirci qualcosa. Niente. Così a questo punto gli investigatori del Nucleo tutela del patrimonio culturale di Bologna prima di partire con indagini approfondite, aspettano di avere un inventario chiaro delle opere d’arte mancanti. Inventario che non c’è. Non ancora. Il sindaco Dardi assicura in consiglio comunale che si sta lavorando per approntarlo. Ma pure lui ha ammesso “che si tratta di un lavoro quantomeno difficoltoso. L’ultimo inventario fatto? È del 2003”.

I quadri donati dai pittori emergenti degli anni ’50 e ’60 concorrenti del premio Lega – alcuni divenuti poi artisti di fama e di pregio pecuniario –, “venivano lasciati nei corridoi, senza alcun tipo di sigillo d’archiviazione”, ammette Dardi. Insomma, uno passava di lì e ne pigliava su uno? Chissà. Stessa fine avrebbero fatto diverse opere donate nel 1959 a Modigliana da Michele Campana, mecenate, giornalista e scrittore.

Il 16 settembre 1992 un assessore modiglianese risponde in Consiglio a delle interpellanze. E confessa: “Sono spariti 38 quadri, 10 dei 66 donati dal modiglianese Michele Campana (la delibera di acquisizione della donazione fu fatta il 22.1.1994, ndr) e dei 39 quadri del ‘Premio Silvestro Lega’...”. L’allora sindaco Pier Paolo Gugnoni firma una denuncia in procura a Forlì. Stessa cosa fa un consigliere comunale. Denunce scomparse nel nulla pure loro. Come i quadri.

Paolo Scheggi è un artista alla Modì. Un maledetto dell’arte contemporanea. Che muore nel ’71 a 31 anni. Nel ’63 partecipa al premio Lega. E dona a Modigliana una tavola: “Intersuperficie curva blu”. S’intitola così. Opera, quindi, di proprietà del Comune di Modigliana. Eh no. Il 13 giugno 2014 quel dipinto viene battuto all’asta a Londra per 320mila euro. A Modigliana s’accorgono della vendita londinese solo un anno fa. Il sindaco Dardi fa denuncia e la tela viene sequestrata dai carabinieri all’acquirente, un fiorentino. Che adesso però ha fatto causa per riaverla. Comunque sia l’opera di Scheggi ora si trova in un caveau di Bologna. Al sicuro. Quanti dipinti però hanno fatto la stessa fine di quello di Scheggi, svaniti nel nulla, ma senza più tornare a Modigliana, misteriosa culla dell’arte scomparsa?