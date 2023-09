Modigliana, non solo frane Tanti visitatori per i vini

E’ stato un segnale di speranza e molto gradita la massiccia presenza di visitatori e degustatori ieri nel comune che ha avuto il record nazionale di 700 frane, con importanti danni all’agricoltura e alle viticolture. Si è tenuto infatti a Modigliana l’appuntamento annuale con l’evento ’Stelle dell’Appennino’, dedicato ai vini locali.

Rincuorati i rappresentanti dell’associazione ‘Modigliana. Stella dell’Appennino’ Renzo Maria Morresi, presidente e produttore con ‘La Casetta dei Frati’ e Giorgio Melandri wine writer, vicepresidente e produttore dei vini ‘Mutiliana’.

Presente anche l’esperto modiglianese Alessandro Liverani, dottore forestale e componente dell’ordine professionale di Forlì-Cesena-Rimini. "L’alluvione del maggio scorso – ha detto Liverani – pone il problema di come gestire i boschi. Ci sono versanti martoriati da centinaia di frane e saltano agli occhi i ‘graffi’ che oggi solcano i boschi. Intere porzioni di soprassuoli forestali, che costituiscono il 60-65% della superficie del comune, sono franati a valle. Colate di terra hanno travolto tutto quello che hanno trovato sul loro passaggio: infrastrutture, oliveti, campi coltivati a cereali, pascoli e vigneti". Cosa si può fare? "Superare la negligente trascuratezza di enti pubblici e proprietari nella gestione dei boschi, con la realizzazione di nuove opere di sistemazione idraulica e con la gestione delle superfici forestali con piani di assestamento che non restino solo sulla carta ma vengano applicati realmente e si controlli che ciò avvenga". All’ingresso le produttrici Enrica Bordini per ‘Villa Papiano’ e Valentina Plazzi per ‘Menta & Rosmarino’ mettono al polso un braccialetto di carta che autorizza a visita e assaggio del ‘nettare degli dei’ e distribuiscono per l’occasione il libro ‘Modigliana. Storie di gente, Appennino, vini’. Oggi, seconda giornata, sono attesi 300 ristoratori che hanno prenotato da tutta l’Italia per conoscere l’associazione ‘Stella dell’Appennino’ e le sue dieci aziende: Casetta dei Frati, Fondo San Giuseppe, Lu.Va., Menta & Rosmarino, Mutiliana, Pian di Stantino, Il Pratello, Il Teatro, Torre San Martino, Villa Papiano.

Giancarlo Aulizio